Заря в спарринг-партнеры нашла новичка УПЛ
Сентябрьскую паузу игроки луганского клуба заполнят контрольным матчем 6 сентября
Как стало известно Sport.ua, 2 сентября футболисты «Зари» возобновят тренировочный процесс.
На 6 сентября у луганского клуба запланирован спарринг в Киеве с «Кудровкой».
По имеющейся информации, ожидается, что в нем примут участие Владислав Вакула и Кирилл Дришлюк, которые по разным причинам пропускали календарный поединок четвертого тура чемпионата УПЛ с «Полтавой».
Подопечные Виктора Скрипника занимают пятое место, набрав семь очков. 14 сентября в пятом туре сыграют с «Колосом».
Ранее сообщалось, что три игрока «Зари» вернутся к тренировкам в ближайшую неделю.
