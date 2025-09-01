Заря в спарринг-партнеры нашла новичка УПЛ

Как стало известно Sport.ua, 2 сентября футболисты «Зари» возобновят тренировочный процесс.

На 6 сентября у луганского клуба запланирован спарринг в Киеве с «Кудровкой».

По имеющейся информации, ожидается, что в нем примут участие Владислав Вакула и Кирилл Дришлюк, которые по разным причинам пропускали календарный поединок четвертого тура чемпионата УПЛ с «Полтавой».

Подопечные Виктора Скрипника занимают пятое место, набрав семь очков. 14 сентября в пятом туре сыграют с «Колосом».

Ранее сообщалось, что три игрока «Зари» вернутся к тренировкам в ближайшую неделю.