Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 14:27 |
Заря в спарринг-партнеры нашла новичка УПЛ

Сентябрьскую паузу игроки луганского клуба заполнят контрольным матчем 6 сентября

ФК Заря Луганск

Как стало известно Sport.ua, 2 сентября футболисты «Зари» возобновят тренировочный процесс.

На 6 сентября у луганского клуба запланирован спарринг в Киеве с «Кудровкой».

По имеющейся информации, ожидается, что в нем примут участие Владислав Вакула и Кирилл Дришлюк, которые по разным причинам пропускали календарный поединок четвертого тура чемпионата УПЛ с «Полтавой».

Подопечные Виктора Скрипника занимают пятое место, набрав семь очков. 14 сентября в пятом туре сыграют с «Колосом».

Ранее сообщалось, что три игрока «Зари» вернутся к тренировкам в ближайшую неделю.

По теме:
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Хорошо, что победили перед международной паузой»
Матвиенко отметил двойной капитанский юбилей
Юрий ВИРТ: «При таком количестве брака трудно что-то создавать»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Кудровка контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи инсайд Кирилл Дришлюк Владислав Вакула
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
