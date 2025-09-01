Три игрока Зари вернутся к тренировкам в ближайшую неделю

Взяв верх в 4-м туре в Кропивницком над «Полтавой» — 4:1, футболисты «Зари» набрали семь очков и закрепились на четвертом месте в УПЛ.

На последнюю игру с полтавчанами луганчане выезжали не в оптимальном составе: Владислав Вакула не ушел от простудного заболевания, а Кириллу Дришлюку помешала мышечная контузия. Находится в лазарете и игрок ротации Иван Головкин. Как стало известно Sport.ua, их возвращение в строй ожидается в конце следующей недели.

По имеющейся информации, второго сентября подопечные Виктора Скрипника приступят к подготовке к календарному поединку 5-го тура с «Колосом», который состоится 14 сентября.

Ранее мы сообщали, что защитник «Зари» объяснил разгромную победу над «Полтавой».