Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три игрока Зари вернутся к тренировкам в ближайшую неделю
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 01:11 |
64
0

Три игрока Зари вернутся к тренировкам в ближайшую неделю

Вакула, Дришлюк, Головкин пропустили последнюю игру с «Полтавой»

01 сентября 2025, 01:11 |
64
0
Три игрока Зари вернутся к тренировкам в ближайшую неделю
ФК Заря. Владислав Вакула

Взяв верх в 4-м туре в Кропивницком над «Полтавой» — 4:1, футболисты «Зари» набрали семь очков и закрепились на четвертом месте в УПЛ.

На последнюю игру с полтавчанами луганчане выезжали не в оптимальном составе: Владислав Вакула не ушел от простудного заболевания, а Кириллу Дришлюку помешала мышечная контузия. Находится в лазарете и игрок ротации Иван Головкин. Как стало известно Sport.ua, их возвращение в строй ожидается в конце следующей недели.

По имеющейся информации, второго сентября подопечные Виктора Скрипника приступят к подготовке к календарному поединку 5-го тура с «Колосом», который состоится 14 сентября.

Ранее мы сообщали, что защитник «Зари» объяснил разгромную победу над «Полтавой».

По теме:
Лидер Ингульца рассказал о большой победе над командой Ковальца
ТУРАН: «Шахтер провел два отличных месяца. Хотим построить сильную команду»
Арда ТУРАН: «Шахтер играл невероятно. Так реагировать после 120 минут»
Владислав Вакула Кирилл Дришлюк Иван Головкин Заря Луганск травма чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Бокс | 31 августа 2025, 10:02 24
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»

Александр посетил Молдову

Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Футбол | 31 августа 2025, 08:37 59
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера

Алексей Сливченко считает, что нельзя забывать, за сколько Георгия торговали год назад…

Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Теннис | 31.08.2025, 09:06
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Экс-арбитр ФИФА: «В Динамо платили за воинские звания»
Футбол | 01.09.2025, 00:58
Экс-арбитр ФИФА: «В Динамо платили за воинские звания»
Экс-арбитр ФИФА: «В Динамо платили за воинские звания»
Динамо усилится французским защитником
Футбол | 31.08.2025, 22:10
Динамо усилится французским защитником
Динамо усилится французским защитником
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
30.08.2025, 04:55
Бокс
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
30.08.2025, 19:06 18
Футбол
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
30.08.2025, 00:02 1
Бокс
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
31.08.2025, 11:54 16
Баскетбол
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 2
Футбол
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
30.08.2025, 11:01 3
Футбол
Культовый клуб после громкого трансфера нацелился на Артема Довбика
Культовый клуб после громкого трансфера нацелился на Артема Довбика
30.08.2025, 01:16 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем