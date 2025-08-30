Защитник Зори объяснил разгромную победу над Полтавой

Программа четвертого тура чемпионата УПЛ открывалась поединком в Кропивницком, где «Полтава» уступила «Заре» – 1:4.

Защитник гостей Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде завоевать разгромную победу.

«Сработала ставка на быстрый гол. Наш главный тренер Виктор Скрипник настраивал с первых минут активно встречать «горожан» на их половине поля, заставляя их нервничать.

Конечно, пропустив в дебюте, номинальные хозяева, начали большими силами бежать вперед, чтобы восстановить паритет. Возле их владений возникали свободные зоны, это нам помогало в поиске кратчайшего пути к воротам соперника.

И еще следует отметить, что «Заря» реализовала практически все созданные голевые моменты. В предыдущих матчах мы не могли этим похвастаться.

Тем не менее, несмотря на большое преимущество в счете, я не могу сказать, что для нас матч в Кропивницком стал легкой прогулкой. Игроки соперника пытались оказать упорное сопротивление и на свой гол наиграли», – сказал Пердута.