До сотни недалеко. Скрипник провел юбилейный матч во главе Зари в УПЛ

29 августа луганская «Заря» провела матч против «Полтавы» в четвертом туре Украинской Премьер-лиги.

На стадионе «Зирка» в Кропивницком команда из Луганска разгромила соперника, оформив победу со счетом 4:1.

Этот поединок стал юбилейным для главного тренера «Зари» Виктора Скрипника.

Опытный специалист провел 80-й матч во главе луганчан в рамках Украинской Премьер-лиги. Вместе со Скрипником «Заря» одержала 44 победы в чемпионате Украины, 16 раз сыграла вничью и 19 раз потерпела поражение.

Юбилейные матчи «Зари» при Викторе Скрипнике в Чемпионате Украины: