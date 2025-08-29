Опытный специалист провел 80-й матч во главе луганчан в рамках Украинской Премьер-лиги. Вместе со Скрипником «Заря» одержала 44 победы в чемпионате Украины, 16 раз сыграла вничью и 19 раз потерпела поражение.
До сотни недалеко. Скрипник провел юбилейный матч во главе Зари в УПЛ
80-й матч Виктора с луганчанами завершился успешно
29 августа луганская «Заря» провела матч против «Полтавы» в четвертом туре Украинской Премьер-лиги.
На стадионе «Зирка» в Кропивницком команда из Луганска разгромила соперника, оформив победу со счетом 4:1.
Этот поединок стал юбилейным для главного тренера «Зари» Виктора Скрипника.
Юбилейные матчи «Зари» при Викторе Скрипнике в Чемпионате Украины:
|
Матч
|
Дата
|
Соперник
|
Счет (поле)
|
1-й
|
28.07.2019
|
Ворскла
|
1:0 (г)
|
10-й
|
05.10.2019
|
Львов
|
1:0 (г)
|
20-й
|
01.03.2020
|
Олимпик
|
1:0 (д)
|
30-й
|
11.07.2020
|
Колос
|
2:0 (г)
|
40-й
|
01.11.2020
|
Ингулец
|
1:1 (д)
|
50-й
|
21.03.2021
|
Колос
|
0:1 (г)
|
60-й
|
02.08.2021
|
Ингулец
|
5:1 (г)
|
70-й
|
24.10.2021
|
Колос
|
1:0 (д)
|
80-й
|
29.08.2025
|
Полтава
|
4:1 (г)
