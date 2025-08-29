Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. До сотни недалеко. Скрипник провел юбилейный матч во главе Зари в УПЛ
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 20:58 | Обновлено 29 августа 2025, 21:07
До сотни недалеко. Скрипник провел юбилейный матч во главе Зари в УПЛ

80-й матч Виктора с луганчанами завершился успешно

ФК Заря. Виктор Скрипник

29 августа луганская «Заря» провела матч против «Полтавы» в четвертом туре Украинской Премьер-лиги.

На стадионе «Зирка» в Кропивницком команда из Луганска разгромила соперника, оформив победу со счетом 4:1.

Этот поединок стал юбилейным для главного тренера «Зари» Виктора Скрипника.

Опытный специалист провел 80-й матч во главе луганчан в рамках Украинской Премьер-лиги. Вместе со Скрипником «Заря» одержала 44 победы в чемпионате Украины, 16 раз сыграла вничью и 19 раз потерпела поражение.

Юбилейные матчи «Зари» при Викторе Скрипнике в Чемпионате Украины:

Матч

Дата

Соперник

Счет (поле)

1-й

28.07.2019

Ворскла

1:0 (г)

10-й

05.10.2019

Львов

1:0 (г)

20-й

01.03.2020

Олимпик

1:0 (д)

30-й

11.07.2020

Колос

2:0 (г)

40-й

01.11.2020

Ингулец

1:1 (д)

50-й

21.03.2021

Колос

0:1 (г)

60-й

02.08.2021

Ингулец

5:1 (г)

70-й

24.10.2021

Колос

1:0 (д)

80-й

29.08.2025

Полтава

4:1 (г)
Полтава чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига Полтава - Заря статистика
Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
