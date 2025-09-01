Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Романо: Эрика тен Хага уволили из Байера
Германия
01 сентября 2025, 12:50 |
930
0

Романо: Эрика тен Хага уволили из Байера

Нидерландский тренер продержался 2 месяца

01 сентября 2025, 12:50 |
930
0
Романо: Эрика тен Хага уволили из Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Леверкузенский «Байер» решил уволить главного тренера первой команды клуба Эрика тен Хага, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, решение было принято всей иерархией клуба утром и сегодня объявлено нидерландскому специалисту.

Эрик возглавил немецкую команду летом 2025 года после восьмимесячного перерыва в работе.

Во главе «Байера» тренер провел 3 матча: победа в 1/32 финала Кубка Германии над клубом «Зонненхоф Гроссашпах» (4:0), поражение от «Хоффенхайма» (1:2) и ничья с «Вердером» (3:3) в Бундеслиге.

По теме:
Спасет клуб от Онаны? МЮ оформил подписание нового голкипера
Романо сообщил, почему Фулхэм не объявил о трансфере Кевина из Шахтера
Проклятие красных дьяволов? Три экс-тренера МЮ потеряли работу за неделю
Эрик тен Хаг Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига отставка Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Футбол | 01 сентября 2025, 07:45 41
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо

Клуб хотят покинуть Денис Попов, Николай Шапаренко, Владислав Ванат и Владимир Бражко

Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3
Футбол | 01 сентября 2025, 06:23 5
Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3

С 29 по 31 августа состоялись матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги

«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
Футбол | 31.08.2025, 16:01
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
Буяльский провел 400-й матч в карьере
Футбол | 01.09.2025, 13:45
Буяльский провел 400-й матч в карьере
Буяльский провел 400-й матч в карьере
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Бокс | 01.09.2025, 01:34
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23
Бокс
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 3
Футбол
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 3
Футбол
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
31.08.2025, 01:09 6
Футбол
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем