Романо: Эрика тен Хага уволили из Байера
Нидерландский тренер продержался 2 месяца
Леверкузенский «Байер» решил уволить главного тренера первой команды клуба Эрика тен Хага, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, решение было принято всей иерархией клуба утром и сегодня объявлено нидерландскому специалисту.
Эрик возглавил немецкую команду летом 2025 года после восьмимесячного перерыва в работе.
Во главе «Байера» тренер провел 3 матча: победа в 1/32 финала Кубка Германии над клубом «Зонненхоф Гроссашпах» (4:0), поражение от «Хоффенхайма» (1:2) и ничья с «Вердером» (3:3) в Бундеслиге.
