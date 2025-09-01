Романо: Эрика тен Хага уволили из Байера

Леверкузенский «Байер» решил уволить главного тренера первой команды клуба Эрика тен Хага, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, решение было принято всей иерархией клуба утром и сегодня объявлено нидерландскому специалисту.

Эрик возглавил немецкую команду летом 2025 года после восьмимесячного перерыва в работе.

Во главе «Байера» тренер провел 3 матча: победа в 1/32 финала Кубка Германии над клубом «Зонненхоф Гроссашпах» (4:0), поражение от «Хоффенхайма» (1:2) и ничья с «Вердером» (3:3) в Бундеслиге.