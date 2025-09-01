Один из лучших голкиперов мира перейдет в кризисный английский клуб

Голкипер английской «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщили известные инсайдеры Фабрицио Романо и Педро Алмейда.

32-летний футболист согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед» и теперь ждет, пока клубы договорятся о трансфере. Эмилиано сообщил руководству «Астон Виллы» о своем желании покинуть команду и попросил отпустить его в расположение «красных дьяволов».

Стороны намерены успеть оформить переход вратаря до завершения трансферного окна. Ожидается, что «Астон Вилла» заработает около 25 млн евро за трансфер голкипера.

Подопечные Рубена Аморима провалили прошлый сезон, когда заняли лишь 15-е место в турнирной таблице чемпионата и уступили в финале Лиги Европы. В нынешней кампании «красные дьяволы» сенсационно вылетели из Кубка Англии от команды с четвертого дивизиона.

Стоит отметить, что Мартинес дважды (в 2022 и 2024 годах) признавался лучшим голкипером мира по версии ФИФА, а также становился чемпионом мира со сборной Аргентины в 2022 году.

