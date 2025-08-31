Арина Соболенко – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 августа на Открытом чемпионате США 2025 проходят матчи четвертого раунда женского одиночного разряда в верхней части турнирной сетки.

Ориентировочно в 00:00 по Киеву на корт имени Луи Армстронга выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Кристина Букша (Испания, WTA 95).

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Елены Рыбакиной, либо против Маркеты Вондроушовой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА