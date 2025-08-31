Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Арина Соболенко – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала US Open 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристина Букша

31 августа на Открытом чемпионате США 2025 проходят матчи четвертого раунда женского одиночного разряда в верхней части турнирной сетки.

Ориентировочно в 00:00 по Киеву на корт имени Луи Армстронга выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Кристина Букша (Испания, WTA 95).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Елены Рыбакиной, либо против Маркеты Вондроушовой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

