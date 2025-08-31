US Open31 августа 2025, 19:40 |
Арина Соболенко – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала US Open 2025
31 августа 2025, 19:40 |
31 августа на Открытом чемпионате США 2025 проходят матчи четвертого раунда женского одиночного разряда в верхней части турнирной сетки.
Ориентировочно в 00:00 по Киеву на корт имени Луи Армстронга выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Кристина Букша (Испания, WTA 95).
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Елены Рыбакиной, либо против Маркеты Вондроушовой.
