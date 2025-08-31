Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Бенфика шутливо показала, как Трубин заманил Судакова в клуб орлов
Португалия
31 августа 2025, 08:32
Подписан арендный контракт до конца сезона с опцией обязательного выкупа

ФК Бенфика. Георгий Судаков до и после трансфера

Португальская Бенфика в шутливой форме показала, как голкипер Анатолий Трубин заманил Георгий Судакова в клуб орлов.

Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из донецкого «Шахтера» в «Бенфику» из Лиссабона.

Бенфика и Шахтер подписали арендный контракт до конца сезона 2025/26 с опцией обязательного выкупа 22-летнего футболиста.

Судакову в команде орлов отдали игровой номер 10, и он стал одноклубником Трубина.

За карьеру в «Шахтере» Георгий провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.

В шутливом сообщении Бенфики события развивались так:

До трансфера

(Судаков в футболке Шахтера)

  • Трубин – Судакову: Come to Benfica (Давай в Бенфику)

После трансфера

(Судаков в футболке Бенфики)

  • Трубин: Job is done (Работа сделана)

Николай Степанов Источник: ФК Бенфика
