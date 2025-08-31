ФОТО. Бенфика шутливо показала, как Трубин заманил Судакова в клуб орлов
Подписан арендный контракт до конца сезона с опцией обязательного выкупа
Португальская Бенфика в шутливой форме показала, как голкипер Анатолий Трубин заманил Георгий Судакова в клуб орлов.
Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из донецкого «Шахтера» в «Бенфику» из Лиссабона.
Бенфика и Шахтер подписали арендный контракт до конца сезона 2025/26 с опцией обязательного выкупа 22-летнего футболиста.
Судакову в команде орлов отдали игровой номер 10, и он стал одноклубником Трубина.
За карьеру в «Шахтере» Георгий провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.
В шутливом сообщении Бенфики события развивались так:
До трансфера
(Судаков в футболке Шахтера)
- Трубин – Судакову: Come to Benfica (Давай в Бенфику)
После трансфера
(Судаков в футболке Бенфики)
- Трубин: Job is done (Работа сделана)
ФОТО. Бенфика показала, как Трубин заманил Судакова в клуб орлов
𝐻𝑜𝑤 𝑖𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑒𝑑... 👀Trubin 🤝 Sudakov pic.twitter.com/dLOfvwUx7v— SL Benfica (@SLBenfica) August 30, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав присутствовал на матче Жироны против Севильи в третьем туре Ла Лиги
Все из-за поведения болельщиков
Его футбол уровня аматоров там не оценят