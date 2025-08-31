Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
31.08.2025 13:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 06:49 |
44
0

ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги состоится 31 августа в 13:00 по киевскому времени

31 августа 2025, 06:49 |
44
0
ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 31 августа, состоится поединок четвёртого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ Черкассы и «Верес» Ровно.

Команды встретятся на стадионе «Черкассы Арена» в городе Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало матча – в 13:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице ЛНЗ занимает шестое место, имея в активе семь очков. «Верес» располагается на 14-й позиции – ноль баллов.

Последний матч между командами прошёл 25 мая 2025 года на стадионе «Авангард» в Ровно. В той встрече клубы во втором тайме обменялись голами и завершили игру вничью (1:1).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Динамо – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Где смотреть онлайн матч 4-го тура чемпионата Украины ЛНЗ – Верес
Александр АНТОНЕНКО: «Мы пытались сдержать соперника»
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Верес смотреть онлайн
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Бенфика представила Георгия Судакова
Футбол | 31 августа 2025, 00:44 3
ФОТО. Бенфика представила Георгия Судакова
ФОТО. Бенфика представила Георгия Судакова

Украинский полузащитник будет носить 10-й номер

ЛНЗ – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 31 августа 2025, 07:15 1
ЛНЗ – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ровенчане еще не забивали в новом сезоне УПЛ

Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 30.08.2025, 22:10
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 30.08.2025, 08:39
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 30.08.2025, 07:59
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 6
Футбол
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
30.08.2025, 22:33 4
Бокс
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
30.08.2025, 13:33 10
Футбол
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 133
Футбол
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
29.08.2025, 01:45
Другие виды
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
30.08.2025, 04:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем