ЛНЗ Черкассы

В четвертом туре украинской Премьер-лиги сезона 2025-2026. в воскресенье, 31 августа, в Черкассах встретятся ЛНЗ и «Верес». Хозяева поля неплохо начали новый сезон, а сейчас будут принимать «Верес», который пока не добыл ни одного очка.

ЛНЗ

Казалось, что результат матча против «Зари», где черкасчане потеряли возможность взять 3 очка, надломит команду в последующих поединках, но не тут-то было. ЛНЗ в двух последующих встречах уверенно обыграл новичка элиты «Эпицентр» и участника еврокубков «Полесье».

Кроме того, подопечные Пономарева, хоть с трудом, но одолели перволиговый «Пробий» и пробились в следующий раунд Кубка Украины, где сыграют против «Металлиста 1925». Но впереди поединок с «Вересом», который хоть и считается аутсайдером, но точно захочет испортить настроение ЛНЗ перед перерывом в чемпионате.

Стоит отметить, что ранее команда интересовалась эксгравцем «Зари» Игорем Кирюханцевым, но в итоге игрок оказался не нужен тренерскому штабу Виталия Пономарева. Также Богдан Кушниренко близок к переходу к «Заре».

Верес

Для ровенчан старт нового сезона вышел одним из худших, потому что «Верес» проиграл все три матча подряд. Если проигрыши «Динамо» и «Шахтеру» еще можно как-то понять и списать на более высокий класс оппонентов, то поражение «Полтаве» вряд ли буде иметь оправдание. Однако в кубковом поединке ровенскому клубу удалось одержать первую победу, обыграв любительскую «Агро-Ниву» из Коростеня со счетом 4:0.

Наставник команды Олег Шандрук отметил, что его игроки были нацелены на победу с первой до последней секунды встречи. Стоит отметить, что в этой игре свои дебютные голы за новую команду забили Денис Ндукве, Уэсли Помба и Кайо Ципот.

Теперь впереди встреча с ЛНЗ, где «Вересу» наконец-то надо превзойти себя и попытаться дать бой команде, которая сейчас находится возле первой пятерки.

Напомним, «Верес» был близок подписать Габриэля Силву, но из-за плохих кондиций игрока отказался от этой идеи.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 4 матча, где по одному разу были зафиксированы победы «Верес» и ЛНЗ, а дважды была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 3:3. Последняя игра между командами завершилась ничьей со счетом 1:1. У черкасчан гол забил Бени Макуана, а у ровенчан – Максим Смиян.

Прогноз на противостояние

Обеим командам нужны очки: «Верес», чтобы выбраться из зоны вылета, а ЛНЗ – продолжить держаться на плаву у лидеров в турнирной таблице. Однако минусом для команды Шандрука является 0 в графе забитые мячи. Нашим прогнозом будет обе команды забьют (да).

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Ледвий, Кузык, Муравский, Горин, Пасич, Ноникашвили, Дидык, Яшари, Соареш, Беннетт, Ассинор

«Верес»: Кожухарь, Смиян, Вовченко, Гончаренко, Стамулис, Куция, Шарай, Харатин, Клёц, Помба, Ндукве