Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
31.08.2025 13:00 – FT 0 : 2
Верес
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 14:56 | Обновлено 31 августа 2025, 15:15
Голевая засуха прервана. Верес переиграл ЛНЗ

Команда Шандрука одержала первую победу в новом сезоне УПЛ

УПЛ

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

ЛНЗ – «Верес» - 0:2

Голы: Бойко, 3, Ндукве, 69

Предупреждения: Муравский, 43 Ноникашвили, 58 – Смиян, 38, Харатин, 45, Шарай, 45+2, Ндукве, 62, Гончаренко, 65, Кучеров, 83

Удаления: Муравский, 81 (второе предупреждения)

ЛНЗ: Ледвий – Кузык, Дайко, Муравский, Пасич – Ноникашвили (Кравчук, 76), Дидык (Рябов, 52), Танковский – Соареш (Проспер, 63), Беннетт, Ассинор (Момо, 52)

«Верес»: Горох – Смиян, Вовченко, Гончаренко, Стамулис – Харатин (Клёц, 64), Ципот – Шарай (Помба, 80), Бойко (Чечер, 90+1), Куция (Кучеров, 64) – Ндукве (Уолли, 80)

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр)

Стадион: «Черкассы Арена» (Черкассы)

Удары (в створ): 15 (2) – 9 (4)

Угловые: 7 – 4

Оффсайды: 0 – 0

ЛНЗ – ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 32°C

R1d3r
Счет даже близко не по игре... Да и судейство оставляло желать лучшего.
C.Пеклов
Бідота перемогла заможніх,браво!
