Голевая засуха прервана. Верес переиграл ЛНЗ
Команда Шандрука одержала первую победу в новом сезоне УПЛ
Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
ЛНЗ – «Верес» - 0:2
Голы: Бойко, 3, Ндукве, 69
Предупреждения: Муравский, 43 Ноникашвили, 58 – Смиян, 38, Харатин, 45, Шарай, 45+2, Ндукве, 62, Гончаренко, 65, Кучеров, 83
Удаления: Муравский, 81 (второе предупреждения)
ЛНЗ: Ледвий – Кузык, Дайко, Муравский, Пасич – Ноникашвили (Кравчук, 76), Дидык (Рябов, 52), Танковский – Соареш (Проспер, 63), Беннетт, Ассинор (Момо, 52)
«Верес»: Горох – Смиян, Вовченко, Гончаренко, Стамулис – Харатин (Клёц, 64), Ципот – Шарай (Помба, 80), Бойко (Чечер, 90+1), Куция (Кучеров, 64) – Ндукве (Уолли, 80)
Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр)
Стадион: «Черкассы Арена» (Черкассы)
Удары (в створ): 15 (2) – 9 (4)
Угловые: 7 – 4
Оффсайды: 0 – 0
Температура: 32°C
