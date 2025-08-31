Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЛНЗ – Верес. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
31.08.2025 13:00 - : -
Верес
Украина. Премьер лига
ЛНЗ – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией 4-го тура Украинской Премьер-лиги

ЛНЗ – Верес. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 31 августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором ЛНЗ встретится с «Вересом». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы Арена», игра начнется в 13:00.

Старт сезона для черкасского клуба оказался лучше не придумаешь. В трех поединках ЛНЗ взял 7 из 9 очков, где команде удалось обыграть «Полесье» и сыграть вничью с «Зарей», в матче против которой команда Пономарева могла рассчитывать на 3 балла. Учитывая сложную кубковую игру с «Пробоем», ЛНЗ захочет в чемпионате сыграть убедительно, тем более, что в соперниках у команды «Верес», который пока не может похвастаться своими атакующими способностями.

У «Вереса», наоборот, все идет наперекосяк, и на это указывают негативные результаты в чемпионате, где команда Шандрука не то, что не смогла взять очки, а даже пока не открывала счет забитым мячам. Одним из немногих плюсов для команды стала разгромная победа над «Агро-Нивой» в Кубке Украины, и теперь «Верес» решительно настроен взять очки в матче с ЛНЗ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

ЛНЗ Черкассы
31 августа 2025 -
13:00
Верес
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
