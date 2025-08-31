Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Верес – 0:2. Провал подопечных Пономарева. Видео голов и обзор
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
31.08.2025 13:00 – FT 0 : 2
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 18:16 | Обновлено 31 августа 2025, 18:18
893
0

ЛНЗ – Верес – 0:2. Провал подопечных Пономарева. Видео голов и обзор

31 августа проходит матч 4-го тура чемпионата Украины

31 августа 2025, 18:16 | Обновлено 31 августа 2025, 18:18
893
0
ЛНЗ – Верес – 0:2. Провал подопечных Пономарева. Видео голов и обзор
УПЛ

31 августа в рамках четвертого тура Украинской Премьер-лиги начался матч между клубами ЛНЗ Черкассы и «Верес» Ровно.

Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по киевскому времени. Местом проведения встречи стал стадион «Черкассы Арена» в Черкассах.

Уже в самом начале матча гости шокировали соперника забитым мячом. На третьей минуте удачно приложился к мячу Виталий Бойко, который отметился голом в ворота своего бывшего клуба.

После перерыва игрокам ЛНЗ не удалось переломить ход игры. К сожалению для своих фанатов, хозяева поля пропустили ещё один мяч. Автором второго гола в поединке стал Денис Ндукве.

Удаление игрока ЛНЗ Назария Муравского на 81-й минуте матча убило все надежды команды на камбэк. В итоге – 2:0 в пользу «Вереса».

Украинская Премьер-лига, 4-й тур. 31 августа

ЛНЗ – Верес – 0:2 (обновляется)

Голы: Бойко, 3, Ндукве, 69

ГОЛ! 0:1, Бойко, 3 мин.

ГОЛ! 0:2, Ндукве, 69 мин.

События матча

81’
Назарий Муравский (ЛНЗ Черкассы) получает красную карточку.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Ндукве (Верес).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Бойко (Верес).
По теме:
Шахтер – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Виталий БОЙКО: «Когда приезжаешь домой, конечно, хочется себя проявить»
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Верес
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Футбол | 31 августа 2025, 00:07 6
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ

Парижане разобрались с «Тулузой»

Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Бокс | 30 августа 2025, 23:45 2
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха

Спенср Браун уверен, что трилогия между Александром и Фьюри состоится

Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Футбол | 31.08.2025, 09:30
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
Баскетбол | 31.08.2025, 11:54
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
Стали известны стартовые составы на топ-матч АПЛ Ливерпуль – Арсенал
Футбол | 31.08.2025, 17:41
Стали известны стартовые составы на топ-матч АПЛ Ливерпуль – Арсенал
Стали известны стартовые составы на топ-матч АПЛ Ливерпуль – Арсенал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Хацкевич нашел замену для Ваната в Динамо: «Он заслуживает»
Хацкевич нашел замену для Ваната в Динамо: «Он заслуживает»
29.08.2025, 16:16 6
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
29.08.2025, 21:53
Футбол
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 72
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
30.08.2025, 11:01 3
Футбол
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем