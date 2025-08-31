ЛНЗ – Верес – 0:2. Провал подопечных Пономарева. Видео голов и обзор

31 августа в рамках четвертого тура Украинской Премьер-лиги начался матч между клубами ЛНЗ Черкассы и «Верес» Ровно.

Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по киевскому времени. Местом проведения встречи стал стадион «Черкассы Арена» в Черкассах.

Уже в самом начале матча гости шокировали соперника забитым мячом. На третьей минуте удачно приложился к мячу Виталий Бойко, который отметился голом в ворота своего бывшего клуба.

После перерыва игрокам ЛНЗ не удалось переломить ход игры. К сожалению для своих фанатов, хозяева поля пропустили ещё один мяч. Автором второго гола в поединке стал Денис Ндукве.

Удаление игрока ЛНЗ Назария Муравского на 81-й минуте матча убило все надежды команды на камбэк. В итоге – 2:0 в пользу «Вереса».

Украинская Премьер-лига, 4-й тур. 31 августа

ЛНЗ – Верес – 0:2 (обновляется)

Голы: Бойко, 3, Ндукве, 69

ГОЛ! 0:1, Бойко, 3 мин.

ГОЛ! 0:2, Ндукве, 69 мин.