ЛНЗ – Верес – 0:2. Провал подопечных Пономарева. Видео голов и обзор
31 августа проходит матч 4-го тура чемпионата Украины
31 августа в рамках четвертого тура Украинской Премьер-лиги начался матч между клубами ЛНЗ Черкассы и «Верес» Ровно.
Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по киевскому времени. Местом проведения встречи стал стадион «Черкассы Арена» в Черкассах.
Уже в самом начале матча гости шокировали соперника забитым мячом. На третьей минуте удачно приложился к мячу Виталий Бойко, который отметился голом в ворота своего бывшего клуба.
После перерыва игрокам ЛНЗ не удалось переломить ход игры. К сожалению для своих фанатов, хозяева поля пропустили ещё один мяч. Автором второго гола в поединке стал Денис Ндукве.
Удаление игрока ЛНЗ Назария Муравского на 81-й минуте матча убило все надежды команды на камбэк. В итоге – 2:0 в пользу «Вереса».
Украинская Премьер-лига, 4-й тур. 31 августа
ЛНЗ – Верес – 0:2 (обновляется)
Голы: Бойко, 3, Ндукве, 69
ГОЛ! 0:1, Бойко, 3 мин.
ГОЛ! 0:2, Ндукве, 69 мин.
События матча
