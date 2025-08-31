Лидс – Ньюкасл – 0:0. Безголевая ничья. Видеообзор матча

В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Английской Премьер-лиги между «Лидсом» и «Ньюкаслом».

Встречу принимал «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.

Команды сыграли в безголевую ничью со счетом 0:0. «Лидс» с 4 баллами занимает 10-ю строчку таблицы, а «Ньюкасл» с 2 баллами – 15-й.

Английская Премьер-лига. 3-й тур

Лидс – Ньюкасл – 0:0

Видеообзор матча: