Наконец-то! Аморим сумел набрать больше очков в АПЛ, чем сыграть матчей

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим в итоге набрал больше очков в Премьер-лиге, чем сыграл матчей – 31 за 30 поединков.

30 августа состоялась игра 3-го тура английского чемпионата между командами «МЮ» и «Бернли». Встреча завершилась результативной победой хозяев со счетом 3:2. Победный мяч на 90+6 минуте забил португальский хавбек Бруну Фернандеш.

Этот матч стал 30-м в АПЛ для Аморима во главе манчестерского клуба. За этот период «МЮ» под руководством португальского наставника одержал 7 побед, 7 ничьих и потерпел 15 поражений, а среднее количество очков за поединок составило 1,03.

Сейчас «красные дьяволы» занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата, а «Бернли» – 11-е.