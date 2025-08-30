Джокович побил рекорд Федерера на хардовых турнирах Grand Slam

Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 7) вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2025.

В третьем раунде серб в четырех сетах переиграл представителя Великобритании Кэмерона Норри (АТР 35) за 2 часа и 49 минут.

US Open 2025. 1/16 финала

Новак Джокович (Сербия) [7] – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3

Это была седьмая встреча соперников. Следующим оппонентом Ноле будет немец Ян-Леннард Штруфф, который в своем поединке третьего круга одолел Фрэнсиса Тиафо.

Джокович добыл 192-ю победу на хардовых турнирах Grand Slam, побив рекорд Роджера Федерера (191). Всего на счету Ноле теперь 395 викторий на мейджорах за карьеру.

Новак также сравнялся с Федерером по количеству выходов в 1/8 финала на слэмах – 69.