Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Прошлогодний полуфиналист US Open в 3-м раунде проиграл квалифайеру
US Open
30 августа 2025, 13:44 |
267
0

Прошлогодний полуфиналист US Open в 3-м раунде проиграл квалифайеру

Фрэнсис Тиафо уступил Яну-Леннарду Штруффу в трех сетах

30 августа 2025, 13:44 |
267
0
Прошлогодний полуфиналист US Open в 3-м раунде проиграл квалифайеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян-Леннард Штруфф

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (АТР 17) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В третьем раунде американец, который в прошлом году добрался до полуфинала US Open, в трех сетах проиграл представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу (АТР 144) за 2 часа и 11 минут.

US Open 2025. 1/16 финала

Фрэнсис Тиафо (США) [17] – Ян-Леннард Штруфф (Германия) [Q] – 4:6, 3:6, 6:7 (7:9)

Это было четвертое очное противостояние соперников. Штруфф во второй раз одолел Тиафо.

Ян-Леннард стартовал на мейджоре в Нью-Йорке с квалификации. Немец, помимо Фрэнсиса, также одолел Клемана Шидеха, Таро Даниэля, Артура Казо, Маккензи Макдональда и Хольгера Руне.

Фрэнсис впервые за шесть лет проиграл на мейджоре в Нью-Йорке так рано.

Следующим соперником Штруффа будет именитый серб Новак Джокович.

По теме:
Джокович побил рекорд Федерера на хардовых турнирах Grand Slam
ВИДЕО. Алькарас повесил баранку еще одному итальянцу и вышел в 4-й круг USO
ВИДЕО. Шестой номер ATP не сумел доиграть матч 1/16 финала US Open 2025
Ян-Леннард Штруфф Фрэнсис Тиафо US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус Андреева. Определена половина участниц 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 30 августа 2025, 09:35 0
Минус Андреева. Определена половина участниц 1/8 финала US Open 2025
Минус Андреева. Определена половина участниц 1/8 финала US Open 2025

В ночь на 30 августа завершились все поединки третьего раунда в верхней части сетки

ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
Футбол | 29 августа 2025, 19:41 7
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера

Керем Актюркоглу отправился в турецкий «Фенербахче»

Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо
Футбол | 30.08.2025, 13:47
Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо
Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30.08.2025, 07:45
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Футбол | 30.08.2025, 07:16
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
28.08.2025, 20:39 3
Другие виды
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 290
Футбол
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 75
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем