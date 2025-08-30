Прошлогодний полуфиналист US Open в 3-м раунде проиграл квалифайеру

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (АТР 17) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В третьем раунде американец, который в прошлом году добрался до полуфинала US Open, в трех сетах проиграл представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу (АТР 144) за 2 часа и 11 минут.

US Open 2025. 1/16 финала

Фрэнсис Тиафо (США) [17] – Ян-Леннард Штруфф (Германия) [Q] – 4:6, 3:6, 6:7 (7:9)

Это было четвертое очное противостояние соперников. Штруфф во второй раз одолел Тиафо.

Ян-Леннард стартовал на мейджоре в Нью-Йорке с квалификации. Немец, помимо Фрэнсиса, также одолел Клемана Шидеха, Таро Даниэля, Артура Казо, Маккензи Макдональда и Хольгера Руне.

Фрэнсис впервые за шесть лет проиграл на мейджоре в Нью-Йорке так рано.

Следующим соперником Штруффа будет именитый серб Новак Джокович.