Прошлогодний полуфиналист US Open в 3-м раунде проиграл квалифайеру
Фрэнсис Тиафо уступил Яну-Леннарду Штруффу в трех сетах
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (АТР 17) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В третьем раунде американец, который в прошлом году добрался до полуфинала US Open, в трех сетах проиграл представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу (АТР 144) за 2 часа и 11 минут.
US Open 2025. 1/16 финала
Фрэнсис Тиафо (США) [17] – Ян-Леннард Штруфф (Германия) [Q] – 4:6, 3:6, 6:7 (7:9)
Это было четвертое очное противостояние соперников. Штруфф во второй раз одолел Тиафо.
Ян-Леннард стартовал на мейджоре в Нью-Йорке с квалификации. Немец, помимо Фрэнсиса, также одолел Клемана Шидеха, Таро Даниэля, Артура Казо, Маккензи Макдональда и Хольгера Руне.
Фрэнсис впервые за шесть лет проиграл на мейджоре в Нью-Йорке так рано.
Следующим соперником Штруффа будет именитый серб Новак Джокович.
