Англия
30 августа 2025, 12:52 |
Прогнозы на 3-й тур АПЛ 2025/26

С 30 по 31 августа в чемпионате Англии состоятся поединки третьего тура

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот и Микель Артета

🏆 С 30 по 31 августа состоятся матчи третьего тура АПЛ 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Англии!

Расписание и прогнозы на 3-й тур АПЛ 2025/26:

Таблица АПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 2 2 0 0 6 - 0 31.08.25 18:30 Ливерпуль - Арсенал23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 6
2 Тоттенхэм 2 2 0 0 5 - 0 30.08.25 17:00 Тоттенхэм - Борнмут23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 6
3 Ливерпуль 2 2 0 0 7 - 4 31.08.25 18:30 Ливерпуль - Арсенал25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 6
4 Челси 2 1 1 0 5 - 1 30.08.25 14:30 Челси - Фулхэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 4
5 Ноттингем Форест 2 1 1 0 4 - 2 31.08.25 16:00 Ноттингем Форест - Вест Хэм24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 4
6 Манчестер Сити 2 1 0 1 4 - 2 31.08.25 16:00 Брайтон - Манчестер Сити23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 3
7 Сандерленд 2 1 0 1 3 - 2 30.08.25 17:00 Сандерленд - Брентфорд23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 3
8 Эвертон 2 1 0 1 2 - 1 30.08.25 17:00 Вулверхэмптон - Эвертон24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 3
9 Борнмут 2 1 0 1 3 - 4 30.08.25 17:00 Тоттенхэм - Борнмут23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 3
10 Брентфорд 2 1 0 1 2 - 3 30.08.25 17:00 Сандерленд - Брентфорд23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 3
11 Бёрнли 2 1 0 1 2 - 3 30.08.25 17:00 Манчестер Юнайтед - Бёрнли23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 3
12 Лидс 2 1 0 1 1 - 5 30.08.25 19:30 Лидс - Ньюкасл23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 3
13 Фулхэм 2 0 2 0 2 - 2 30.08.25 14:30 Челси - Фулхэм24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 2
14 Кристал Пэлас 2 0 2 0 1 - 1 31.08.25 21:00 Астон Вилла - Кристал Пэлас24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 2
15 Ньюкасл 2 0 1 1 2 - 3 30.08.25 19:30 Лидс - Ньюкасл25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 1
16 Манчестер Юнайтед 2 0 1 1 1 - 2 30.08.25 17:00 Манчестер Юнайтед - Бёрнли24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 1
17 Астон Вилла 2 0 1 1 0 - 1 31.08.25 21:00 Астон Вилла - Кристал Пэлас23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 1
18 Брайтон 2 0 1 1 1 - 3 31.08.25 16:00 Брайтон - Манчестер Сити24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 1
19 Вулверхэмптон 2 0 0 2 0 - 5 30.08.25 17:00 Вулверхэмптон - Эвертон23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 0
20 Вест Хэм 2 0 0 2 1 - 8 31.08.25 16:00 Ноттингем Форест - Вест Хэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 0
Полная таблица

