Англия30 августа 2025, 12:52 |
Прогнозы на 3-й тур АПЛ 2025/26
С 30 по 31 августа в чемпионате Англии состоятся поединки третьего тура
🏆 С 30 по 31 августа состоятся матчи третьего тура АПЛ 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Англии!
Расписание и прогнозы на 3-й тур АПЛ 2025/26:
- 30.08, 14:30. Челси – Фулхэм
- 30.08, 17:00. Вулверхэмптон – Эвертон
- 30.08, 17:00. Манчестер Юнайтед – Бернли
- 30.08, 17:00. Сандерленд – Брентфорд
- 30.08, 17:00. Тоттенхэм – Борнмут
- 30.08, 19:30. Лидс – Ньюкасл
- 30.08, 16:00. Брайтон – Манчестер Сити
- 30.08, 16:00. Ноттингем – Вест Хэм
- 30.08, 18:30. Ливерпуль – Арсенал
- 30.08, 21:00. Астон Вилла – Кристал Пэлас
Таблица АПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|31.08.25 18:30 Ливерпуль - Арсенал23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал
|6
|2
|Тоттенхэм
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|30.08.25 17:00 Тоттенхэм - Борнмут23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли
|6
|3
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|31.08.25 18:30 Ливерпуль - Арсенал25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут
|6
|4
|Челси
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|30.08.25 14:30 Челси - Фулхэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас
|4
|5
|Ноттингем Форест
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|31.08.25 16:00 Ноттингем Форест - Вест Хэм24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд
|4
|6
|Манчестер Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|31.08.25 16:00 Брайтон - Манчестер Сити23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити
|3
|7
|Сандерленд
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|30.08.25 17:00 Сандерленд - Брентфорд23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм
|3
|8
|Эвертон
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|30.08.25 17:00 Вулверхэмптон - Эвертон24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон
|3
|9
|Борнмут
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|30.08.25 17:00 Тоттенхэм - Борнмут23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут
|3
|10
|Брентфорд
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|30.08.25 17:00 Сандерленд - Брентфорд23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд
|3
|11
|Бёрнли
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|30.08.25 17:00 Манчестер Юнайтед - Бёрнли23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли
|3
|12
|Лидс
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|30.08.25 19:30 Лидс - Ньюкасл23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон
|3
|13
|Фулхэм
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|30.08.25 14:30 Челси - Фулхэм24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|31.08.25 21:00 Астон Вилла - Кристал Пэлас24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас
|2
|15
|Ньюкасл
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|30.08.25 19:30 Лидс - Ньюкасл25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл
|1
|16
|Манчестер Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|30.08.25 17:00 Манчестер Юнайтед - Бёрнли24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|31.08.25 21:00 Астон Вилла - Кристал Пэлас23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл
|1
|18
|Брайтон
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|31.08.25 16:00 Брайтон - Манчестер Сити24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм
|1
|19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|30.08.25 17:00 Вулверхэмптон - Эвертон23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити
|0
|20
|Вест Хэм
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|31.08.25 16:00 Ноттингем Форест - Вест Хэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм
|0
