Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
30.08.2025 17:00 - : -
Бёрнли
Англия
29 августа 2025, 20:00 | Обновлено 29 августа 2025, 20:35
Манчестер Юнайтед – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 30 августа в 17:00 по Киеву

ФК Бернли

В субботу, 30 августа состоится поединок 3-го тура чемпионата Англии между «МЮ» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Манчестер Юнайтед

Сейчас команда находится, мягко говоря, не в самой лучшей форме. Прошлый сезон манкунианцы провели ужасно, заняв 15 место в чемпионате и проиграв финал Лиги Европы против «Тоттенгема». После этого коллектив потратил более 200 миллионов на новую линию атаки, подписав Кунью, Мбемо и Шешко, но это не решило всех имеющихся в клубе кадровых проблем.

Новый розыгрыш чемпионата «красные дьяволы» начали с минимального поражения против «Арсенала», а во втором туре сыграли вничью 1:1 с «Фулгемом». Но в Кубке английской лиги коллектив действительно оконфузился, вылетев от «Гримбси» из 4-го дивизиона страны. В серии пенальти «МЮ» проиграл со счетом 12:11 после ничьей 2:2 по итогам основного времени.

Бернли

Прошлогодний серебряный призер Чемпионшипа (команда набрала 100 очков, но все равно уступила «Лидсу» из-за худшей разницы забитых/пропущенных) пока является одним из главных претендентов на вылет из лиги. Хотя летнее трансферное окно команда провела неплохо, подписав 12 игроков, в том числе Брою и Угочукву из «Челси», Дубравку из «Ньюкасла» и Уокера из «Ман Сити».

В первом матче по возвращении в АПЛ «бордовые» проиграли 3:0 «Тоттенгему», однако уже во 2-м туре одолели «Сандерленд» со счетом 2:0. В Кубке английской лиги «Бернли», в отличие от «МЮ», смогли пройти в 1/16 финала, одержав победу 2:1 «Дерби Каунти» из Чемпионшипа.

Личные встречи

Начиная с 2021 года коллективы сыграли между собой 5 игр – в 3 из них побеждал «Манчестер Юнайтед», а еще 2 матча завершились вничью. Последний раз «Бернли» выигрывали в этом противостоянии еще в 2020 году в рамках АПЛ.

Интересные факты

  • Только в 1 из последних 5 матчах между командами было забито больше 2 голов.
  • В 19-х домашних играх АПЛ в минувшем сезоне «МЮ» набрал 24 очка – 14-й показатель среди всех команд чемпионата.
  • «Бернли» пропускали первыми в 5 из последних 7 поединках.

Возможные стартовые составы

МЮ: Баиндыр – Шоу, где Лигт, Йоро – Доргу, Фернандеш, Каземиро, Диалло – Маунт, Мбэмо – Кунья

Бернли: Дубравка – Гартман, Эстев, Экдаль, Уокер – Каллен, Угочукву – Энтони, Межбри, Эдвардс – Фостер

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.78.

