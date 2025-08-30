30.08.2025 17:00 - : -
Манчестер Юнайтед – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 августа в 17:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Бернли».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
