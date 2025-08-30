Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
30.08.2025 17:00 - : -
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 августа 2025, 07:20 |
87
0

Манчестер Юнайтед – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 августа в 17:00 матч чемпионата Англии

30 августа 2025, 07:20 |
87
0
Манчестер Юнайтед – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Бернли».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Бернли
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФАНАТКА ДНЯ. Роскошная модель, которая страдает из-за Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед и Бетис согласовали трансфер вингера
ВИДЕО. Оформил дубль. Украинец забил пенальти в ворота Вест Хэма U-21
Манчестер Юнайтед Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Бернли
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Футбол | 29 августа 2025, 09:11 84
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма

Каталонский клуб ночью выплатил клаусулу киевлянам в размере 20 млн евро

Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30 августа 2025, 07:45 0
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан

Украинские команды за евронеделю добавили 0,500 балла в копилку

Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Бокс | 30.08.2025, 04:00
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку
Футбол | 29.08.2025, 10:50
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
Футбол | 29.08.2025, 13:32
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Достойная игра волков и камбэк фиалок. Полесье снова уступило Фиорентине
Достойная игра волков и камбэк фиалок. Полесье снова уступило Фиорентине
28.08.2025, 22:50 25
Футбол
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
29.08.2025, 12:24 5
Теннис
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 26
Футбол
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 5
Футбол
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
28.08.2025, 23:06 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем