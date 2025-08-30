Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Триллер, пенальти на 90+6-й минуте решил судьбу матча Ман Юнайтед – Бернли
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
30.08.2025 17:00 – FT 3 : 2
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 августа 2025, 19:11 | Обновлено 31 августа 2025, 05:09
2394
1

Триллер, пенальти на 90+6-й минуте решил судьбу матча Ман Юнайтед – Бернли

«Красные дьяволы» победили – 3:2

30 августа 2025, 19:11 | Обновлено 31 августа 2025, 05:09
2394
1
Триллер, пенальти на 90+6-й минуте решил судьбу матча Ман Юнайтед – Бернли
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед – Бернли

В субботу, 30 августа, прошел матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Юнайтед» и «Бернли».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». «Красные дьяволы» победили – 3:2

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Открыли счет в матче подопечные Аморима – на 27-й минуте автогол забил Джош Каллен. Отыгрался «Бернли» на 55-й минуте усилиями Лайла Фостера, а через две минуты забил вингер «МЮ» Бриан Мбемо. Сравняли гости на 66-й минуте – забил Джейдон Энтони.

На 90+6-й долю матча решил точный пенальти в исполнении Бруна Фернандеша.

Вратарь «дьяволов» сегодня защищал Алтай Байиндир, а не камерунец Андре Онана.

После трех туров АПЛ у «МЮ» 4 набранных очка. У новичка АПЛ «Бернли» – 3 пункта.

АПЛ. 3-й тур, 30 августа.

Манчестер Юнайтед – Бернли – 3:2
Голы: Каллен, 27 (автогол), Мбемо, 57, Фернандеш, 90+6 (п) – Фостер, 55, Энтони, 66.

Манчестер Юнайтед: Байиндер, Шоу, де Лигт, Йоро, Маунт (Майну 46), Мбемо, Далот, Диалло, Фернандеш, Каземиро (Шешко 72), Кунья (Зиркзе 31).

Бернли: Дубравка, Гартман, Уокер, Эстев, Экдаль, Каллен, Угочукву (Лоран 76), Межбри (Чауна 65), Энтони, Бруун Ларсен, Фостер.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

События матча

90’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Энтони (Бёрнли).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Лайл Фостер (Бёрнли).
27’
ГОЛ ! Автогол забил Джош Каллен (Бёрнли).
По теме:
Очередная аренда. МЮ отпустил 85-миллионного игрока в другой клуб АПЛ
ВИДЕО. Как выглядит BMW M8, на котором Мудрик 13 раз нарушил правила
Спасет клуб от Онаны? МЮ оформил подписание нового голкипера
Бриан Мбемо Алтай Байындыр Манчестер Юнайтед Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Бернли Бруну Фернандеш автогол
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер может продать в Португалию лидера еще дороже, чем Судакова
Футбол | 01 сентября 2025, 19:02 0
Шахтер может продать в Португалию лидера еще дороже, чем Судакова
Шахтер может продать в Португалию лидера еще дороже, чем Судакова

«Горняки» получили предложение от «Спортинга» по Кевину

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
Футбол | 01 сентября 2025, 15:35 140
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната

Владислав покинул киевское Динамо

Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Футбол | 01.09.2025, 12:57
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
Бокс | 01.09.2025, 04:39
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Футбол | 01.09.2025, 07:11
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Singularis
В УПЛ бы не поставили пеналь за хватание футболки.
Ответить
-1
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
30.08.2025, 19:06 19
Футбол
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
31.08.2025, 00:17 59
Футбол
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 9
Бокс
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
31.08.2025, 08:37 53
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
01.09.2025, 04:19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем