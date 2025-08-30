Триллер, пенальти на 90+6-й минуте решил судьбу матча Ман Юнайтед – Бернли

В субботу, 30 августа, прошел матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Юнайтед» и «Бернли».

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». «Красные дьяволы» победили – 3:2

Открыли счет в матче подопечные Аморима – на 27-й минуте автогол забил Джош Каллен. Отыгрался «Бернли» на 55-й минуте усилиями Лайла Фостера, а через две минуты забил вингер «МЮ» Бриан Мбемо. Сравняли гости на 66-й минуте – забил Джейдон Энтони.

На 90+6-й долю матча решил точный пенальти в исполнении Бруна Фернандеша.

Вратарь «дьяволов» сегодня защищал Алтай Байиндир, а не камерунец Андре Онана.

После трех туров АПЛ у «МЮ» 4 набранных очка. У новичка АПЛ «Бернли» – 3 пункта.

АПЛ. 3-й тур, 30 августа.

Манчестер Юнайтед – Бернли – 3:2

Голы: Каллен, 27 (автогол), Мбемо, 57, Фернандеш, 90+6 (п) – Фостер, 55, Энтони, 66.

Манчестер Юнайтед: Байиндер, Шоу, де Лигт, Йоро, Маунт (Майну 46), Мбемо, Далот, Диалло, Фернандеш, Каземиро (Шешко 72), Кунья (Зиркзе 31).

Бернли: Дубравка, Гартман, Уокер, Эстев, Экдаль, Каллен, Угочукву (Лоран 76), Межбри (Чауна 65), Энтони, Бруун Ларсен, Фостер.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ