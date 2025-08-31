Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ман Юнайтед – Бернли – 3:2. Спасительный гол Бруну. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
30.08.2025 17:00 – FT 3 : 2
Бёрнли
Англия
31 августа 2025, 04:36 | Обновлено 31 августа 2025, 05:09
Ман Юнайтед – Бернли – 3:2. Спасительный гол Бруну. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча третьего тура Английской Премьер-лиги

Ман Юнайтед – Бернли – 3:2. Спасительный гол Бруну. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Бернли».

Встречу принимал «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартвоф систко прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В огненном матче с пятью голами все решил точный удар Бруну Фернандеш с 11-метровой отметки в компенсированное ко второму тайму время. Дебютный гол в составе «манкунианцев» в рамках АПЛ забил Бриан Мбемо.

Английская Премьер-лига. 3-й тур

Манчестер Юнайтед – Бернли – 3:2

Голы: Каллен, 27 (автогол), Мбемо, 57, Бруну Фернандеш, 90+7 (пенальти) – Фостер, 55, Энтони, 66

Видеообзор матча:

События матча

90’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Энтони (Бёрнли).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Лайл Фостер (Бёрнли).
27’
ГОЛ ! Автогол забил Джош Каллен (Бёрнли).
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Бернли Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Бруну Фернандеш Бриан Мбемо автогол
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
