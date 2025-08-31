Ман Юнайтед – Бернли – 3:2. Спасительный гол Бруну. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча третьего тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Бернли».
Встречу принимал «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартвоф систко прозвучал в 17:00 по киевскому времени.
В огненном матче с пятью голами все решил точный удар Бруну Фернандеш с 11-метровой отметки в компенсированное ко второму тайму время. Дебютный гол в составе «манкунианцев» в рамках АПЛ забил Бриан Мбемо.
Английская Премьер-лига. 3-й тур
Манчестер Юнайтед – Бернли – 3:2
Голы: Каллен, 27 (автогол), Мбемо, 57, Бруну Фернандеш, 90+7 (пенальти) – Фостер, 55, Энтони, 66
Видеообзор матча:
События матча
