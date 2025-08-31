В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Бернли».

Встречу принимал «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартвоф систко прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В огненном матче с пятью голами все решил точный удар Бруну Фернандеш с 11-метровой отметки в компенсированное ко второму тайму время. Дебютный гол в составе «манкунианцев» в рамках АПЛ забил Бриан Мбемо.

Английская Премьер-лига. 3-й тур

Манчестер Юнайтед – Бернли – 3:2

Голы: Каллен, 27 (автогол), Мбемо, 57, Бруну Фернандеш, 90+7 (пенальти) – Фостер, 55, Энтони, 66

Видеообзор матча: