Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брайтон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Брайтон
31.08.2025 16:00 - : -
Манчестер Сити
Англия
30 августа 2025, 12:22
Брайтон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 31 августа в 16:00 по Киеву

Брайтон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Манчестер Сити

В воскресенье, 31 августа состоится игра 3-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Брайтон

В предыдущем розыгрыше чемпионата «чайки» были близки к попаданию в еврокубки, однако в конце концов коллектив уступил «Ноттингему» на 4 зачетных пункта и занял 8-е место, пока не давало права выступать на международной арене. Летом команда приобрела игроков на сумму более 80 миллионов евро, но это все равно на 46 миллионов меньше, чем заработки «Брайтона» во время текущего трансферного окна (почти половину прибыли клуба в межсезонье составил трансфер основного форварда команды Жоау Педру в «Челси»).

В новом сезоне Премьер-лиги коллектив стартовал не слишком удачно, сыграв вничью 1:1 против «Фулгема» и проиграв «Эвертону» 2:0. Однако в Кубке английской лиги «чайки» разгромили «Оксфорд Юнайтед» со счетом 6:0 и пробились в 1/16 финала турнира.

Манчестер Сити

После не слишком удачного сезона, в котором команда хоть и заняла 3-ю строчку чемпионата, однако осталась без трофеев, руководство занялось очисткой состава. Коллектив отпустил Кевина де Брюйне и Кайла Уокера, а также отдал в аренду Джека Грилиша. Зато были подписаны Тиджани Рейндерса, Райан Шерки, Джеймса Траффорда и Райана Аит-Нури на сумму близкую к 160 миллионам евро.

Из-за позднего завершения прошлого игрового года коллектив провел лишь 1 товарищеский матч на предсезонке – «горожане» обыграли «Палермо» со счетом 3:0. В 1-м туре АПЛ команда разгромила «Вулвз» со счетом 0:4, но во 2-м 2:0 уступила «Тоттенгему».

Личные встречи

В последних 5 играх небольшое преимущество имеет «Манчестер Сити», на счету команды 2 победы. Еще 2 поединка завершились вничью, а 1 выигрыш добыл «Брайтон».

Интересные факты

  • Беспроигрышная домашняя серия «Брайтона» продолжается уже 5 игр. За это время команда трижды сыграла вничью и один раз проиграла.
  • В 5 из последних 7 поединков между командами было забито 4+ мяча.
  • «Ман Сити» забивали первыми в 8 из 9 последних играх.

Возможные стартовые составы

Брайтон: Вербрюгген – де Кейпер, Данк, ван Геке, Виффер – Аяри, Балеба – Митома, О'Райли, Минте – Велбек

Манчестер Сити: Траффорд – Аит-Нури, Диаш, Стоунс, Льюис – Гонсалес, Рейндерс – Доку, Силва, Шерки – Голланд

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.73.

Брайтон
31 августа 2025 -
16:00
Манчестер Сити
Алавес – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Прогнозы на 3-й тур АПЛ 2025/26
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Брайтон Брайтон - Манчестер Сити Манчестер Сити прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
