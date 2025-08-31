Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Брайтон
31.08.2025 16:00 - : -
Манчестер Сити
Англия
31 августа 2025, 07:11
Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура АПЛ 2025/26 31 августа в 16:00

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

31 августа состоится матч третьего тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Брайтон и Манчестер Сити.

Поединок пройдет на арене Амекс Стэдиум. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За первые два тура Брайтон сумел набрать всего одно очко: ничья с Фулхэмом (0:0) и поражение Эвертону (0:2).

Горожане имеют в своем активе три пункта: победа над Вулверхэмптоном (4:0) и поражение Тоттенхэму (0:2).

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

