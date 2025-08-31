31 августа состоится матч третьего тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Брайтон и Манчестер Сити.

Поединок пройдет на арене Амекс Стэдиум. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За первые два тура Брайтон сумел набрать всего одно очко: ничья с Фулхэмом (0:0) и поражение Эвертону (0:2).

Горожане имеют в своем активе три пункта: победа над Вулверхэмптоном (4:0) и поражение Тоттенхэму (0:2).

Брайтон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.