Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура АПЛ 2025/26 31 августа в 16:00
31 августа состоится матч третьего тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Брайтон и Манчестер Сити.
Поединок пройдет на арене Амекс Стэдиум. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
За первые два тура Брайтон сумел набрать всего одно очко: ничья с Фулхэмом (0:0) и поражение Эвертону (0:2).
Горожане имеют в своем активе три пункта: победа над Вулверхэмптоном (4:0) и поражение Тоттенхэму (0:2).
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
