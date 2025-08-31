Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брайтон – Ман Сити – 2:1. Пеп в растерянности. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Брайтон
31.08.2025 16:00 – FT 2 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 августа 2025, 23:40 | Обновлено 31 августа 2025, 23:41
168
0

Брайтон – Ман Сити – 2:1. Пеп в растерянности. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура АПЛ

31 августа 2025, 23:40 | Обновлено 31 августа 2025, 23:41
168
0
Брайтон – Ман Сити – 2:1. Пеп в растерянности. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В 3-м туре Английской Премьер-лиги Брайтон одержал сенсационную победу над Манчестер Сити со счетом 2:1.

Счет открыли гости, на 34-й минуте Эрлинг Холланд отличился после передачи Омара Мармуша.

Во втором тайме хозяева смогли переломить ход игры. На 67-й минуте Джеймс Милнер реализовал пенальти, а на 89-й минуте Бенджамин Груда забил победный гол.

Коуч Ман Сити Пеп Гвардиола находится под давлением критики после двух поражений подряд.

По итогам трех туров Брайтон набрал 4 очка, тогда как Манчестер Сити остается с 3 баллами.

АПЛ. 3-й тур, 31 августа

Брайтон – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Милнер, 67 (пен), Груда, 89 – Холланд, 34

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Браян Груда (Брайтон).
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Милнер (Брайтон).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
По теме:
Ливерпуль достиг интересного клубного рекорда в АПЛ
Ассист Зубкова. Трабзонспор упустил победу в концовке игры с Самсунспором
ФОТО. На матч Манчестер Юнайтед не пустили голую модель
Манчестер Сити Джеймс Милнер чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Брайтон - Манчестер Сити Эрлинг Холанд Браян Груда видео голов и обзор Пеп Гвардиола пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Футбол | 01 сентября 2025, 00:02 1
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо

Клуб хотят покинуть Денис Попов, Александр Шапаренко, Владислав Ванат и Владимир Бражко

Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Футбол | 31 августа 2025, 08:37 59
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера

Алексей Сливченко считает, что нельзя забывать, за сколько Георгия торговали год назад…

Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Футбол | 31.08.2025, 01:09
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
КАРАВАЕВ: «У Динамо другой результат, кроме победы, не принимается»
Футбол | 31.08.2025, 20:23
КАРАВАЕВ: «У Динамо другой результат, кроме победы, не принимается»
КАРАВАЕВ: «У Динамо другой результат, кроме победы, не принимается»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Бокс | 31.08.2025, 10:02
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 2
Футбол
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
31.08.2025, 17:33 114
Футбол
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
30.08.2025, 00:02 1
Бокс
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
30.08.2025, 04:55
Бокс
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 72
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем