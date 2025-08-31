Брайтон – Ман Сити – 2:1. Пеп в растерянности. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура АПЛ
В 3-м туре Английской Премьер-лиги Брайтон одержал сенсационную победу над Манчестер Сити со счетом 2:1.
Счет открыли гости, на 34-й минуте Эрлинг Холланд отличился после передачи Омара Мармуша.
Во втором тайме хозяева смогли переломить ход игры. На 67-й минуте Джеймс Милнер реализовал пенальти, а на 89-й минуте Бенджамин Груда забил победный гол.
Коуч Ман Сити Пеп Гвардиола находится под давлением критики после двух поражений подряд.
По итогам трех туров Брайтон набрал 4 очка, тогда как Манчестер Сити остается с 3 баллами.
АПЛ. 3-й тур, 31 августа
Брайтон – Манчестер Сити – 2:1
Голы: Милнер, 67 (пен), Груда, 89 – Холланд, 34
Видео голов и обзор матча
События матча
