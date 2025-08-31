В 3-м туре Английской Премьер-лиги Брайтон одержал сенсационную победу над Манчестер Сити со счетом 2:1.

Счет открыли гости, на 34-й минуте Эрлинг Холланд отличился после передачи Омара Мармуша.

Во втором тайме хозяева смогли переломить ход игры. На 67-й минуте Джеймс Милнер реализовал пенальти, а на 89-й минуте Бенджамин Груда забил победный гол.

Коуч Ман Сити Пеп Гвардиола находится под давлением критики после двух поражений подряд.

По итогам трех туров Брайтон набрал 4 очка, тогда как Манчестер Сити остается с 3 баллами.

АПЛ. 3-й тур, 31 августа

Брайтон – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Милнер, 67 (пен), Груда, 89 – Холланд, 34

Видео голов и обзор матча