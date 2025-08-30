В воскресенье, 31 августа состоится поединок 3-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Астон Вилла

В прошлом сезоне АПЛ коллектив набрал 66 баллов и занял 6-е место, уступив «Ньюкаслу» место в топ-5 и путевку в Лигу чемпионов из-за худшей разницы забитых/пропущенных. Особой активности на рынке команда не показала, бирмингемцы усилились только Эваном Гессаном из «Ниццы». Клубу удалось сохранить большинство основных игроков, однако Джейкоба Рэмзи все же подписал «Ньюкасл», а Леона Бейли арендовала «Рома».

Старт команды в чемпионате нельзя назвать удачным – в 1-м туре «Астон Вилла» сыграла в нулевую ничью против «Ньюкасла», а во 2-м минимально уступила «Брентфорду».

Кристалл Пэлас

Действующие победители Кубка Англии также не были активны на трансферном рынке – «орлы» подписали лишь Иереми Пино и Борну Соса, потеряв на них чуть более 30 миллионов евро. В то же время команду покинул ее лучший нападающий – Эберичи Эзе, перебравшийся в «Арсенал» за почти 70 миллионов евро.

Новый сезон коллектив начал с победы над «Ливерпулем» в Суперкубке Англии. Также команда одолела Фредрикстад в финале квалификации Лиги конференций и пробилась в основной этап турнира. За 2 стартовых тура АПЛ «Кристалл Пэлас» сыграли вничью 0:0 против «Челси» и 1:1 против «Ноттингема».

Личные встречи

Неожиданно, но в последних 5 официальных играх между командами полное преимущество на стороне «Кристал Пэлас». Коллектив за это время одержал 4 победы с общим счетом 14:2. Еще один поединок завершился вничью.

Интересные факты

В последних 10 домашних поединках «Астон Вилла» одержала 8 побед и дважды сыграла вничью.

Только в 1 из 5 официальных поединках «Кристалл Пэлас» в этом сезоне было забито более 2 голов.

В последних 8 выездных играх «Кристалл Пэлас» победили всего 1 раз.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.87.