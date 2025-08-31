Астон Вилла потерпела разгромное поражение от Кристалл Пэлас

В матче 3-го тура Английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» одержал уверенную победу над «Астон Виллой» со счетом 3:0 на стадионе «Вилла Парк».

Первый гол в этой встрече забил Жан-Филипп Матета, реализовав пенальти на 21-й минуте.

Во втором тайме «орлы» укрепили преимущество. На 68-й минуте отличился Марк Гехи, а окончательный счет установил Исмаила Сарр на 78-й минуте.

«Астон Вилла» имеет лишь 1 очко после 3 туров (19-е место), а «Кристал Пэлас» набрал 5 баллов и идет на 8-й позиции.

АПЛ. 3-й тур, 31 августа

Астон Вилла – Кристал Пэлас – 0:3

Голы: Матета, 21 (пен), Гехи, 68, Сарр, 78

