Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч АПЛ 2025/26
Чемпионат Англии
Ливерпуль
31.08.2025 18:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 августа 2025, 05:50 |
46
0

Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч АПЛ 2025/26

Поединок третьего тура чемпионата Англии состоится 31 августа в 18:30

31 августа 2025, 05:50 |
46
0
Ливерпуль – Арсенал. Прогноз и анонс на матч АПЛ 2025/26
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

31 августа, в центральном матче третьего тура АПЛ, между собой сыграют Ливерпуль и Арсенал. Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

«Мерсисайдцы» в этом сезоне уже упустили одну возможность взять трофей, так как уступили в битве за Суперкубок Англии Кристал Пэлас в серии пенальти, сыграв 2:2 в основное время.

Пока неоднозначный старт в чемпионате, вроде бы и две победы в двух встречах, но к игре осталось немало вопросов. В первом туре с трудом одолели Борнмут, вели 2:0, однако, позволили сопернику сравнять счет, а выиграть удалось благодаря голам на 88-й и 90+4 минутах – 4:2.

Непростым получился и матч второго утра против Ньюкасла на выезде, соперник владел преимуществом в первом тайме, при этом забил Ливерпуль, а хозяева еще остались в меньшинстве. На старте второго тайма «красные» вели 2:0, имея фору в одного игрока, в таком выгодном положении они умудрились пропустить дважды. Все снова решилось в компенсированное время, на 90+10 победный мяч забил Рио Нгумоха, которому на тот момент не исполнилось даже 17 лет, подопечные Арне Слота вымучили победу – 3:2.

Как для чемпиона, Ливерпуль много пропускает, хотя пока что удается забивать больше.

Арсенал

«Канониры» хотят в очередной раз побороться за титул, скептики уже называют их вечно вторыми. Подопечные Артеты местами выглядят блестяще, но на весь сезон их не хватает. Арсенал начал с важной выездной победы против принципиального соперника Манчестер Юнайтед – 1:0. Во втором туре команда разгромила дома Лидс – 5:0, дублем отметился Виктор Дьокереш, которого сильно критиковали за слабую игру в первом матче.

Лондонцы пока безупречны в обороне и неплохо выглядят в атаке, благодаря такому балансу они и делят лидерство. Поездка на «Энфилд» будет тяжелой, но с таким Ливерпулем можно цепляться за очки. Команда выглядит хорошо готовой, если оценивать стартовые встречи, этим обязательно пользоваться.

Личные встречи

Конечно, у клубов богатая история очных противостояний, в прошлом сезоне оба их матча завершились с одинаковым счетом 2:2. Соперники обменивались голами в 6 встречах из последних семи.

Прогноз

В битве лидеров и топ-клубов небольшим фаворитом считается Ливерпуль, хотя, это один из тех матчей, когда игра пойдет на три результата.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ливерпуля – 2,29, ничья – 3,43, победа Арсенала – 3,11. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду футбола высокого уровня, с большим количеством опасных моментов. Команды часто обмениваются забитыми мячами, на это я поставлю и в предстоящей битве за 1,62.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
31 августа 2025 -
18:30
Арсенал
Обе забьют 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бетис – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Дженоа – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Сельта – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ливерпуль Арсенал Лондон Ливерпуль - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 30 августа 2025, 22:10 25
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025

Марта в трех сетах виграла у Диан Парри в матче третьего раунда мейджора в Нью-Йорке

Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Футбол | 31 августа 2025, 01:09 7
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой

Украинский защитник провел на поле все 90 минут

Ни с кем не разговаривал. Мичел впервые ответил на вопрос касательно Ваната
Футбол | 31.08.2025, 05:45
Ни с кем не разговаривал. Мичел впервые ответил на вопрос касательно Ваната
Ни с кем не разговаривал. Мичел впервые ответил на вопрос касательно Ваната
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30.08.2025, 07:45
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 30.08.2025, 07:59
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
29.08.2025, 14:29 4
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем