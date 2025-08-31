Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

31 августа, в центральном матче третьего тура АПЛ, между собой сыграют Ливерпуль и Арсенал. Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

«Мерсисайдцы» в этом сезоне уже упустили одну возможность взять трофей, так как уступили в битве за Суперкубок Англии Кристал Пэлас в серии пенальти, сыграв 2:2 в основное время.

Пока неоднозначный старт в чемпионате, вроде бы и две победы в двух встречах, но к игре осталось немало вопросов. В первом туре с трудом одолели Борнмут, вели 2:0, однако, позволили сопернику сравнять счет, а выиграть удалось благодаря голам на 88-й и 90+4 минутах – 4:2.

Непростым получился и матч второго утра против Ньюкасла на выезде, соперник владел преимуществом в первом тайме, при этом забил Ливерпуль, а хозяева еще остались в меньшинстве. На старте второго тайма «красные» вели 2:0, имея фору в одного игрока, в таком выгодном положении они умудрились пропустить дважды. Все снова решилось в компенсированное время, на 90+10 победный мяч забил Рио Нгумоха, которому на тот момент не исполнилось даже 17 лет, подопечные Арне Слота вымучили победу – 3:2.

Как для чемпиона, Ливерпуль много пропускает, хотя пока что удается забивать больше.

Арсенал

«Канониры» хотят в очередной раз побороться за титул, скептики уже называют их вечно вторыми. Подопечные Артеты местами выглядят блестяще, но на весь сезон их не хватает. Арсенал начал с важной выездной победы против принципиального соперника Манчестер Юнайтед – 1:0. Во втором туре команда разгромила дома Лидс – 5:0, дублем отметился Виктор Дьокереш, которого сильно критиковали за слабую игру в первом матче.

Лондонцы пока безупречны в обороне и неплохо выглядят в атаке, благодаря такому балансу они и делят лидерство. Поездка на «Энфилд» будет тяжелой, но с таким Ливерпулем можно цепляться за очки. Команда выглядит хорошо готовой, если оценивать стартовые встречи, этим обязательно пользоваться.

Личные встречи

Конечно, у клубов богатая история очных противостояний, в прошлом сезоне оба их матча завершились с одинаковым счетом 2:2. Соперники обменивались голами в 6 встречах из последних семи.

Прогноз

В битве лидеров и топ-клубов небольшим фаворитом считается Ливерпуль, хотя, это один из тех матчей, когда игра пойдет на три результата.

