Англия31 августа 2025, 20:53 | Обновлено 31 августа 2025, 20:58
Ливерпуль – Арсенал – 1:0. Суперштрафной от Собослаи. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Английской Премьер-лиги
31 августа в 18:30 состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги.
Ливерпуль обыграл Арсенал на домашнем стадионе Энфилд (1:0).
Украинский футболист Александр Зинченко не был включен в заявку на матч.
Хавбек хозяев поля Доминик Собослаи провел победу Ливерпулю, забив отличный гол со штрафного на 83-й минуте.
Читайте также:ВИДЕО. Собослаи открыл счет для Ливерпуля на 83-й минуте
АПЛ. 3-й тур, 31 августа
Ливерпуль – Арсенал – 1:0
Гол: Доминик Собослаи, 83
Видео гола и обзор матча
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль).
