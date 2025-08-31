31 августа в 18:30 состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль обыграл Арсенал на домашнем стадионе Энфилд (1:0).

Украинский футболист Александр Зинченко не был включен в заявку на матч.

Хавбек хозяев поля Доминик Собослаи провел победу Ливерпулю, забив отличный гол со штрафного на 83-й минуте.

АПЛ. 3-й тур, 31 августа

Ливерпуль – Арсенал – 1:0

Гол: Доминик Собослаи, 83

Видео гола и обзор матча