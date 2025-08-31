Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль – Арсенал – 1:0. Суперштрафной от Собослаи. Видео гола и обзор
Чемпионат Англии
Ливерпуль
31.08.2025 18:30 – FT 1 : 0
Арсенал
Англия
31 августа 2025, 20:53 | Обновлено 31 августа 2025, 20:58
Ливерпуль – Арсенал – 1:0. Суперштрафной от Собослаи. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Английской Премьер-лиги

Ливерпуль – Арсенал – 1:0. Суперштрафной от Собослаи. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа в 18:30 состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль обыграл Арсенал на домашнем стадионе Энфилд (1:0).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский футболист Александр Зинченко не был включен в заявку на матч.

Хавбек хозяев поля Доминик Собослаи провел победу Ливерпулю, забив отличный гол со штрафного на 83-й минуте.

АПЛ. 3-й тур, 31 августа

Ливерпуль Арсенал – 1:0

Гол: Доминик Собослаи, 83

Видео гола и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль).
Ливерпуль Микель Артета Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арне Слот Доминик Собослаи
