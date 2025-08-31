Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ливерпуль – Арсенал. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Англии
Ливерпуль
31.08.2025 18:30 - : -
Арсенал
Англия
31 августа 2025, 08:00 | Обновлено 31 августа 2025, 08:41
Ливерпуль – Арсенал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3 тура Английской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 31 августа, состоится поединок 3 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть «Ливерпуль» и «Арсенал». Матч пройдет в Ливерпуле на поле стадиона «Энфилд Роуд», начало – в 18:30 по Киеву.

«Мерсисайдцы» уже упустили шанс на первый трофей сезона, проиграв «Кристалл Пэлас» в серии пенальти в Суперкубке Англии. В чемпионате команда имеет две победы, но обе одержаны с большим трудом – сначала в матче с «Борнмутом» (4:2), а затем с «Ньюкаслом» (3:2). Несмотря на победы, подопечные Арне Слота много пропускают, что вызывает вопросы к обороне. «Канониры» же стартовали уверенно: одолели «Манчестер Юнайтед» 1:0 и разгромили «Лидс» 5:0. Учитывая уровень обеих команд, матч на «Энфилде» обещает быть напряженным, а небольшое преимущество на стороне «Ливерпуля».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Арсенал» в украинской версии сайта.

Ливерпуль
31 августа 2025 -
18:30
Арсенал
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
