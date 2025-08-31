Пушка не от канонира. Ливерпуль минимально переиграл Арсенал

В первых двух турах обе команды одержали по две победы, поэтому в очном матче точно кто-то должен был потерять очки.

Большая часть матча говорила о том, что зачетные пункты не досчитаются оба. На поле было максимально скучно, никакой борьбы, ударов или других интересующих зрителя моментов. Наиболее памятным стала разве что травма Салиба на старте тайма.

Вторая половина была немного богаче на моменты. Стерильный футбол не делся никуда, никто не хотел рисковать, но мы увидели и гол Экитике, отмененный из-за офсайда у Гакпо, и все же легитимное взятие ворот. Его оформил Собослаи, шедеврально пробив в левую девятку со штрафного.

Getty Images/Global Images Ukraine

Таким образом, «Арсенал» пропустил первый гол в сезоне, а «Ливерпуль» продолжает идти без очковых потерь в чемпионате.

Английская Премьер-лига. 3 тур

«Ливерпуль» – «Арсенал» – 1:0

Гол: Собослаи, 83

Предупреждения: Гравенберх, 28, Эндо, 90+8 – Дьокереш, 66, Субименди, 80

«Ливерпуль»: Алиссон – Собослаи, Конате (Гомес, 79), ван Дейк, Керкез – Гравенберх, Макаллистер Джонс, 61) – Салах, Вирц (Эндо, 90), Гакпо – Экитике (Кьеза, 79)

«Арсенал»: Рая – Тимбер, Салиба (Москера, 5), Габриэл, Каллафьори – Мерино (Эдегор, 70), Субименди, Райс – Мадуэке (Доуман, 90), Дёьокереш, Мартинелли (Эзе, 70)

Арбитр: Крис Кавана

Стадион: «Энфилд Роуд» (Ливерпуль, Англия)

ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА