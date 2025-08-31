Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пушка не от канонира. Ливерпуль минимально переиграл Арсенал
Чемпионат Англии
Ливерпуль
31.08.2025 18:30 – FT 1 : 0
Арсенал
31 августа 2025, 20:28 | Обновлено 31 августа 2025, 21:05
Пушка не от канонира. Ливерпуль минимально переиграл Арсенал

Не слишком яркая игра закончилась победой подопечных Слота благодаря голу Собослаи

Пушка не от канонира. Ливерпуль минимально переиграл Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

В первых двух турах обе команды одержали по две победы, поэтому в очном матче точно кто-то должен был потерять очки.

Большая часть матча говорила о том, что зачетные пункты не досчитаются оба. На поле было максимально скучно, никакой борьбы, ударов или других интересующих зрителя моментов. Наиболее памятным стала разве что травма Салиба на старте тайма.

Вторая половина была немного богаче на моменты. Стерильный футбол не делся никуда, никто не хотел рисковать, но мы увидели и гол Экитике, отмененный из-за офсайда у Гакпо, и все же легитимное взятие ворот. Его оформил Собослаи, шедеврально пробив в левую девятку со штрафного.

Getty Images/Global Images Ukraine

Таким образом, «Арсенал» пропустил первый гол в сезоне, а «Ливерпуль» продолжает идти без очковых потерь в чемпионате.

Английская Премьер-лига. 3 тур

«Ливерпуль» – «Арсенал» – 1:0

Гол: Собослаи, 83

Предупреждения: Гравенберх, 28, Эндо, 90+8 – Дьокереш, 66, Субименди, 80

«Ливерпуль»: Алиссон – Собослаи, Конате (Гомес, 79), ван Дейк, Керкез – Гравенберх, Макаллистер Джонс, 61) – Салах, Вирц (Эндо, 90), Гакпо – Экитике (Кьеза, 79)

«Арсенал»: Рая – Тимбер, Салиба (Москера, 5), Габриэл, Каллафьори – Мерино (Эдегор, 70), Субименди, Райс – Мадуэке (Доуман, 90), Дёьокереш, Мартинелли (Эзе, 70)

Арбитр: Крис Кавана

Стадион: «Энфилд Роуд» (Ливерпуль, Англия)

ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА


Эрлинг Холанд забил гол в своем юбилейном матче АПЛ
Ливерпуль – Арсенал – 1:0. Суперштрафной от Собослаи. Видео гола и обзор
Победный гол Собослаи с xG 0.03. Статистика матча Ливерпуль – Арсенал
Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Арсенал отчеты Доминик Собослаи
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Гол класний! Собослаї жахнув, так Жахнув
Ответить
+3
mig3131
Рівна гра дуже високого рівня та повної самовіддачі . Арсенал перемогли його ж зброєю - стандартом.  Сьогоднішні матчі Динамо та Шахтаря були зовсім іншої якості.  Звідки ж брати перемоги в Єврокубках (((
Ответить
+1
FCDK8841
Положил в стиле Алиева 2008 года. И тоже 8.
Ответить
0
Play Games
знову 2
Ответить
0
Singularis
Останется один красный!
Ответить
-1
Перший Серед Рівних
Блін!
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
