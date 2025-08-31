ВИДЕО. Собослаи открыл счет для Ливерпуля на 83-й минуте

31 августа в 18:30 проходит матч 3-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль принимает Арсенал на домашнем стадионе Энфилд.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский футболист Александр Зинченко не включен в заявку на матч.

Хавбек хозяев поля Доминик Собослаи открыл счет для Ливерпуля на 83-й минуте

ГОЛ! 1:0. Доминик Собослаи, 82 мин.