Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Собослаи открыл счет для Ливерпуля на 83-й минуте
Англия
31 августа 2025, 20:14 | Обновлено 31 августа 2025, 20:49
941
2

ВИДЕО. Собослаи открыл счет для Ливерпуля на 83-й минуте

Хозяева поля близки к победе в матче АПЛ с Арсеналом

31 августа 2025, 20:14 | Обновлено 31 августа 2025, 20:49
941
2
ВИДЕО. Собослаи открыл счет для Ливерпуля на 83-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа в 18:30 проходит матч 3-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль принимает Арсенал на домашнем стадионе Энфилд.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский футболист Александр Зинченко не включен в заявку на матч.

Хавбек хозяев поля Доминик Собослаи открыл счет для Ливерпуля на 83-й минуте

ГОЛ! 1:0. Доминик Собослаи, 82 мин.

По теме:
Гехи не перешел в Ливерпуль из-за тренера. Пригрозил подать в отставку
АПЛ доминирует в списке летних расходов: девять клубов вошли в топ-10
Челси этим летом заработал больше всего на продажах игроков
Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Арсенал Доминик Собослаи видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферы будут. Динамо подпишет форварда, чтобы заменить Ваната
Футбол | 02 сентября 2025, 19:33 7
Трансферы будут. Динамо подпишет форварда, чтобы заменить Ваната
Трансферы будут. Динамо подпишет форварда, чтобы заменить Ваната

На данный момент в расположении киевского клуба осталось всего два центральных нападающих

Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Футбол | 02 сентября 2025, 08:33 4
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру

Артем не перейдет в «Милан» и останется в «Роме»

Топ-менеджер клуба УПЛ: «Ми не стали вести двойную игру у него за спиной»
Футбол | 02.09.2025, 21:02
Топ-менеджер клуба УПЛ: «Ми не стали вести двойную игру у него за спиной»
Топ-менеджер клуба УПЛ: «Ми не стали вести двойную игру у него за спиной»
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Футбол | 02.09.2025, 07:46
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Футбол | 02.09.2025, 15:16
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
easterly
Гол шедевральний
Ответить
+3
Liverpool777
Хорош
Ответить
+1
Популярные новости
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
01.09.2025, 02:47 4
Футбол
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 5
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
01.09.2025, 03:33 1
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 7
Бокс
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
01.09.2025, 04:19 1
Бокс
Тренер Шахтера Туран подтвердил трансфер звезды за большие деньги
Тренер Шахтера Туран подтвердил трансфер звезды за большие деньги
01.09.2025, 00:02 2
Футбол
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем