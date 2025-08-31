Англия31 августа 2025, 20:14 | Обновлено 31 августа 2025, 20:49
941
2
ВИДЕО. Собослаи открыл счет для Ливерпуля на 83-й минуте
Хозяева поля близки к победе в матче АПЛ с Арсеналом
31 августа в 18:30 проходит матч 3-го тура Английской Премьер-лиги.
Ливерпуль принимает Арсенал на домашнем стадионе Энфилд.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский футболист Александр Зинченко не включен в заявку на матч.
Хавбек хозяев поля Доминик Собослаи открыл счет для Ливерпуля на 83-й минуте
ГОЛ! 1:0. Доминик Собослаи, 82 мин.
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Гол шедевральний
Хорош
