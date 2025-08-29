Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
30.08.2025 17:00 - : -
Эвертон
Англия
29 августа 2025, 19:00 | Обновлено 29 августа 2025, 19:24
Вулверхэмптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 30 серпня о 17:00 по Киеву

Вулверхэмптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Эвертон

В субботу, 30 августа состоится поединок 3-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Вулверхэмптон

В предварительном розыгрыше чемпионата клуб занял 16-е место, одержав 42 очка за 38 поединков. Несмотря на довольно низкую позицию в таблице, клуб не был близок к понижению в классе – от зоны вылета «волков» отделяло 17 зачетных пунктов. Однако все может измениться в этом сезоне, ведь летом команду покинули некоторые именитые игроки – Пабло Сарабия, Райан Аит-Нури, Матеус Кунья. Конечно, коллектив пытался найти им замену, но, по крайней мере, в первые месяцы уход этих футболистов может негативно повлиять на команду.

Старт в чемпионате вышел у «Вулверхэмптона» не слишком удачным, клуб уступил 0:4 в игре против «Манчестер Сити» и минимально проиграл «Борнмуту». Однако вот в Кубке английской лиги «волки» одолели «Вест Хэм» и квалифицировались в 1/16 финала.

Эвертон

Прошлый сезон в чемпионате коллектив провел значительно лучше, чем предыдущие – «ириски» получили 48 очков и заняли 13 место, а не вели борьбу за выживание до последнего тура. Неплохую игру от команды можно ожидать и в новом сезоне, ведь «Эвертон» провел довольно неплохую трансферную кампанию, подписав Барри, Дьюсбери-Голла, Диблинга и взяв в аренду Джека Грилиша.

В 1-м туре нового сезона АПЛ «Эвертон» минимально уступил «Лидсу», однако во 2-м спокойно обыграл «Брайтон» 2:0. С таким же счетом команда победила «Мэнсфилд» в 1/16 финала Кубка английской лиги.

Личные встречи

В последних 5 матчах между командами небольшое преимущество имеет «Вулвергемптон» – на счету команды 2 победы. Еще 2 поединка завершились вничью, а в 1 выигрыш получил «Эвертон».

Интересные факты

  • За 3 официальных игры в новом сезоне «Вулвз» пропустили 7 голов.
  • «Вулвз» не могут сохранить ворота сухими уже в течение 11 матчей.
  • В последних 8 выездных играх «Эвертон» одержал 3 победы, трижды проиграл и 2 раза сыграл вничью.

Возможные стартовые составы

Вулвергемптон: Са – Тоти, Агбаду, Доэрти – Вольфе, Андре, Гомес, Гомеш – Ариас, Ларсен, Мунетси

Эвертон: Пикфорд – Гарнер, Кин, Тарковски, О'Брайен – Гуе, Ироегбунам, Грилиш, Дьюсбери-Голл, Ндиае – Барри

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.62.

Вулверхэмптон
30 августа 2025 -
17:00
Эвертон
Вулверхэмптон - Эвертон Эвертон Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
