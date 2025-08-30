30 августа состоялся матч третьего тура АПЛ 2025/26 между командами Вулверхэмптон и Эвертон.

Поединок прошел на арене Молинью Стэдиум. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу ирисок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский футболист Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел весь матч.

Игрок сборной Украины вернулся после травмы и уже на седьмой минуте сделал голевой пас, помогая команде открыть счет во встрече.

АПЛ 2025/26. 3-й тур, 30 августа

Вулверхэмптон – Эвертон – 2:3

Голы: Хван Хи Чхан, 21, Гомеш, 79 - Бету, 7, Ндиайе, 33, Дьюсбери-Холл, 55

Видеообзор матча