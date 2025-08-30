Вулвз – Эвертон – 2:3. Как Миколенко помог забить гол. Видеообзор матча
30 августа состоялся матч третьего тура АПЛ 2025/26 между командами Вулверхэмптон и Эвертон.
Поединок прошел на арене Молинью Стэдиум. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу ирисок.
Украинский футболист Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел весь матч.
Игрок сборной Украины вернулся после травмы и уже на седьмой минуте сделал голевой пас, помогая команде открыть счет во встрече.
АПЛ 2025/26. 3-й тур, 30 августа
Вулверхэмптон – Эвертон – 2:3
Голы: Хван Хи Чхан, 21, Гомеш, 79 - Бету, 7, Ндиайе, 33, Дьюсбери-Холл, 55
Видеообзор матча
