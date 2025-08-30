Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулвз – Эвертон – 2:3. Как Миколенко помог забить гол. Видеообзор матча
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
30.08.2025 17:00 – FT 2 : 3
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 августа 2025, 20:31 |
516
1

Вулвз – Эвертон – 2:3. Как Миколенко помог забить гол. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча АПЛ

30 августа 2025, 20:31 |
516
1
Вулвз – Эвертон – 2:3. Как Миколенко помог забить гол. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

30 августа состоялся матч третьего тура АПЛ 2025/26 между командами Вулверхэмптон и Эвертон.

Поединок прошел на арене Молинью Стэдиум. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу ирисок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский футболист Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел весь матч.

Игрок сборной Украины вернулся после травмы и уже на седьмой минуте сделал голевой пас, помогая команде открыть счет во встрече.

АПЛ 2025/26. 3-й тур, 30 августа

Вулверхэмптон – Эвертон – 2:3

Голы: Хван Хи Чхан, 21, Гомеш, 79 - Бету, 7, Ндиайе, 33, Дьюсбери-Холл, 55

Видеообзор матча

По теме:
ВИДЕО. Шоу: матч Лиги 1 завершился со счетом 7:1. Все голы забиты за тайм
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал топ-таланта МЮ за 40 миллионов
Наконец-то! Аморим сумел набрать больше очков в АПЛ, чем сыграть матчей
Эвертон Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Футбол | 30 августа 2025, 01:34 2
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»

Олег Кузнецов высказался об игре лидеров киевлян

Тулуза – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 30 августа 2025, 21:01 0
Тулуза – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Тулуза – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 30 августа в 22:05 по Киеву

WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 30.08.2025, 08:39
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30.08.2025, 07:45
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Футбол | 30.08.2025, 19:06
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр
Хз що він там допоміг, але другий пропущений гол на 100% його. І по рейтингу він закінчим матч найгіршим. Нажаль.... Можливо це через недавню травму. 
Ответить
0
Популярные новости
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 3
Бокс
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
28.08.2025, 23:06 1
Бокс
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 288
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 9
Футбол
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
28.08.2025, 16:24 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем