Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
30.08.2025 17:00 – FT 2 : 3
Эвертон
Англия
0

Два ассиста от Грилиша. Эвертон вместе с Миколенко выиграл триллер у Вулвз

Ириски одолели волков со счетом 3:2, Виталий провел на поле весь поединок

Getty Images/Global Images Ukraine

30 августа состоялся матч третьего тура АПЛ 2025/26 между командами Вулверхэмптон и Эвертон.

Поединок прошел на арене Молинью Стэдиум. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу ирисок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у хозяев забили Хван Хи Чхан и Родригу Гомеш, а у гостей отличились Бету, Илиман Нидайе и Кирнан Дьюсбери-Холл.

Два ассист в составе Эвертон отдал экс-игрок Манчестер Сити Джек Грилиш.

Все 90 минут за ливерпульский коллектив отыграл левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко. Для украинца это был первый матч в новом сезоне чемпионата Англии.

За три тура Эвертон набрал 6 очков. Вулвз проиграл все три поединка – в активе волков 0 пунктов.

АПЛ 2025/26. 3-й тур, 30 августа

Вулверхэмптон – Эвертон – 2:3

Голы: Хван Хи Чхан, 21, Гомеш, 79 – Бету, 7, Ндиайе, 33, Дьюсбери-Холл, 55

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Челси остается непобедимым в АПЛ на Стэмфорд Бридж в 2025 году
Триллер, пенальти на 90+6-й минуте решил судьбу матча Ман Юнайтед – Бернли
90 минут Ярмолюка. Брентфорд потерял очки, пропустив от Сандерленда на 90+6
Хван Хи Чхан Илиман Ндиайе Кирнан Дьюсбери-Холл Бету (Антониу Алберту Баштуш Пимпарел) Джек Грилиш Эвертон Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
