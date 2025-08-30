Два ассиста от Грилиша. Эвертон вместе с Миколенко выиграл триллер у Вулвз

30 августа состоялся матч третьего тура АПЛ 2025/26 между командами Вулверхэмптон и Эвертон.

Поединок прошел на арене Молинью Стэдиум. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу ирисок.

Голы у хозяев забили Хван Хи Чхан и Родригу Гомеш, а у гостей отличились Бету, Илиман Нидайе и Кирнан Дьюсбери-Холл.

Два ассист в составе Эвертон отдал экс-игрок Манчестер Сити Джек Грилиш.

Все 90 минут за ливерпульский коллектив отыграл левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко. Для украинца это был первый матч в новом сезоне чемпионата Англии.

За три тура Эвертон набрал 6 очков. Вулвз проиграл все три поединка – в активе волков 0 пунктов.

АПЛ 2025/26. 3-й тур, 30 августа

Вулверхэмптон – Эвертон – 2:3

Голы: Хван Хи Чхан, 21, Гомеш, 79 – Бету, 7, Ндиайе, 33, Дьюсбери-Холл, 55

