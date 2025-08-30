Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон – Эвертон. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
30.08.2025 17:00 – 46 1 : 2
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 августа 2025, 16:58 | Обновлено 30 августа 2025, 17:31
137
0

Вулверхэмптон – Эвертон. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 30 августа в 17:00 матч чемпионата Англии

30 августа 2025, 16:58 | Обновлено 30 августа 2025, 17:31
137
0
Вулверхэмптон – Эвертон. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Эвертон».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко начнет матч в стартовом составе.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Вулверхэмптон – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вулверхэмптон – Эвертон
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Илиман Ндиайе (Эвертон).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Хван Хи Чан (Вулверхэмптон).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон).
По теме:
Сандерленд – Брентфорд. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Очередное лондонское дерби. Челси без лишних проблем обыграл Фулхэм
Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Сандерленд – Брентфорд
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Эвертон Эвертон Виталий Миколенко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Бокс | 30 августа 2025, 01:32 0
Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»

Аделейе сам проиграл Хрговичу

WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 30 августа 2025, 08:39 2
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером

Организация отложила дедлайн переговоров до 22 сентября

Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 30.08.2025, 07:59
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
ВАЩУК: «Динамо и Шахтер могут побороться за победу в Лиге конференций»
Футбол | 30.08.2025, 09:51
ВАЩУК: «Динамо и Шахтер могут побороться за победу в Лиге конференций»
ВАЩУК: «Динамо и Шахтер могут побороться за победу в Лиге конференций»
Реал Мадрид – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 30.08.2025, 16:33
Реал Мадрид – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
28.08.2025, 23:06 1
Бокс
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 124
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
28.08.2025, 16:24 7
Футбол
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 290
Футбол
АНБЕР: «Усику было бы очень сложно, этот боксер мастерский, умный»
АНБЕР: «Усику было бы очень сложно, этот боксер мастерский, умный»
28.08.2025, 23:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем