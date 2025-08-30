30.08.2025 17:00 – 46’ 1 : 2
Вулверхэмптон – Эвертон. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 30 августа в 17:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Эвертон».
Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко начнет матч в стартовом составе.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Вулверхэмптон – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
33’
ГОЛ ! Мяч забил Илиман Ндиайе (Эвертон).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Хван Хи Чан (Вулверхэмптон).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон).
