В субботу, 30 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Эвертон».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко начнет матч в стартовом составе.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Вулверхэмптон – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция