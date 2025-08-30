Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где Забарный? Энрике выбрал центральных защитников на матч Тулуза – ПСЖ
Франция
30 августа 2025, 12:50 |
1001
1

Где Забарный? Энрике выбрал центральных защитников на матч Тулуза – ПСЖ

Парижский клуб сыграет против 30 августа в поединке третьего тура чемпионата Франции

30 августа 2025, 12:50 |
1001
1
Где Забарный? Энрике выбрал центральных защитников на матч Тулуза – ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

30 августа состоится матч третьего тура чемпионата Франции, в котором встретятся «Тулуза» и ПСЖ.

Команды сыграют на стадионе «Stadium de Toulouse» в Тулузе. Встреча начнется в 22:05 по киевскому времени. Накануне этого противостояния французские издания Le Parisien и Lequipe сообщили о некоторых подробностях стартового состава.

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике принял решение доверить место в центре обороне украинскому защитнику Илье Забарному и Ульяну Пачо.

Сообщается, что наставник ПСЖ не хочет рисковать здоровьем своих футболистов, поэтому некоторые лидеры и ключевые игроки получат отдых накануне международного перерыва. Именно по этой причине на скамейке запасных останется бразилец Маркиньос.

31-летний футболист получил вызов в национальную сборную от Карло Анчелотти и сыграет против Чили и Боливии в сентябре. Журналисты отмечают, что на данном этапе Энрике считает пару Маркиньос – Пачо основной, а Забарному придется бороться за место в стартовом составе.

И «Тулуза», и ПСЖ успешно стартовали в сезоне 2025/26 чемпионата Франции и набрали по шесть баллов из шести возможных.

По теме:
Тулуза – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Тулуза – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Довбик уже не нужен. Вильярреал нашел нового форварда
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Тулуза Илья Забарный Маркиньос Уильян Пачо Луис Энрике
Николай Титюк Источник: Le Parisien
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус попрощался с молодым защитником. Он перебрался в АПЛ
Футбол | 30 августа 2025, 12:49 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус попрощался с молодым защитником. Он перебрался в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус попрощался с молодым защитником. Он перебрался в АПЛ

Николо Савона стал игроком «Ноттингем Форест»

Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Футбол | 29 августа 2025, 13:57 9
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании

Компания Александра вовремя не уплатила корпоративный налог

Пятая сеяная Андреева вылетела с US Open, проиграв 139-й ракетке мира
Теннис | 30.08.2025, 08:46
Пятая сеяная Андреева вылетела с US Open, проиграв 139-й ракетке мира
Пятая сеяная Андреева вылетела с US Open, проиграв 139-й ракетке мира
Хацкевич нашел замену для Ваната в Динамо: «Он заслуживает»
Футбол | 29.08.2025, 16:16
Хацкевич нашел замену для Ваната в Динамо: «Он заслуживает»
Хацкевич нашел замену для Ваната в Динамо: «Он заслуживает»
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 30.08.2025, 08:39
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
saltim
Ну что ж ! Посмотрим . Тулуза вроде в хорошей форме сейчас, работа будет по идее
Ответить
0
Популярные новости
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
28.08.2025, 16:24 6
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 6
Футбол
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
29.08.2025, 01:45
Другие виды
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
28.08.2025, 13:46 23
Хоккей
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 26
Футбол
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем