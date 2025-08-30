Где Забарный? Энрике выбрал центральных защитников на матч Тулуза – ПСЖ

30 августа состоится матч третьего тура чемпионата Франции, в котором встретятся «Тулуза» и ПСЖ.

Команды сыграют на стадионе «Stadium de Toulouse» в Тулузе. Встреча начнется в 22:05 по киевскому времени. Накануне этого противостояния французские издания Le Parisien и Lequipe сообщили о некоторых подробностях стартового состава.

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике принял решение доверить место в центре обороне украинскому защитнику Илье Забарному и Ульяну Пачо.

Сообщается, что наставник ПСЖ не хочет рисковать здоровьем своих футболистов, поэтому некоторые лидеры и ключевые игроки получат отдых накануне международного перерыва. Именно по этой причине на скамейке запасных останется бразилец Маркиньос.

31-летний футболист получил вызов в национальную сборную от Карло Анчелотти и сыграет против Чили и Боливии в сентябре. Журналисты отмечают, что на данном этапе Энрике считает пару Маркиньос – Пачо основной, а Забарному придется бороться за место в стартовом составе.

И «Тулуза», и ПСЖ успешно стартовали в сезоне 2025/26 чемпионата Франции и набрали по шесть баллов из шести возможных.