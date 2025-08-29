29 августа в 21:45 начался матч между клубами «Эмполи» и «Реджана» во втором туре итальянской Серии B.

Команды встретились на арене «Мапей Стэдиум» в городе Реджо-Эмилия.

С первых минут в составе «Эмполи» на футбольное поле вышел украинский форвард Богдан Попов.

На 12-й минуте Богдан открыл счёт в матче, забив третий гол за основную команду «Эмполи».

ВИДЕО. Настоящий нападающий. Попов открыл счет в матче Серии В