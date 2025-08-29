ВИДЕО. Настоящий нападающий. Попов открыл счет в матче Серии В

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
29 августа 2025, 21:55 | Обновлено 29 августа 2025, 22:00
Украинец отличился в ворота клуба «Реджана»

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

29 августа в 21:45 начался матч между клубами «Эмполи» и «Реджана» во втором туре итальянской Серии B.

Команды встретились на арене «Мапей Стэдиум» в городе Реджо-Эмилия.

С первых минут в составе «Эмполи» на футбольное поле вышел украинский форвард Богдан Попов.

На 12-й минуте Богдан открыл счёт в матче, забив третий гол за основную команду «Эмполи».

Эмполи чемпионат Италии по футболу Серия B Богдан Попов Реджана
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
fifa2020
Кажеться, в нас новий Шевченко на підході!
