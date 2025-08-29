ВИДЕО. Настоящий нападающий. Попов открыл счет в матче Серии В

Италия29 августа 2025, 21:55 | Обновлено 29 августа 2025, 22:00
561
1
29 августа в 21:45 начался матч между клубами «Эмполи» и «Реджана» во втором туре итальянской Серии B.
Команды встретились на арене «Мапей Стэдиум» в городе Реджо-Эмилия.
С первых минут в составе «Эмполи» на футбольное поле вышел украинский форвард Богдан Попов.
На 12-й минуте Богдан открыл счёт в матче, забив третий гол за основную команду «Эмполи».
Комментарии 1
Кажеться, в нас новий Шевченко на підході!
