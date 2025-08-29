Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ИЗЕКИ: «Мой игровой номер в Шахтере – день рождения моего брата»
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 21:47 | Обновлено 29 августа 2025, 21:56
293
0

ИЗЕКИ: «Мой игровой номер в Шахтере – день рождения моего брата»

Бразильський новичок Шахтера рассказал об эмоциях от трансфера

29 августа 2025, 21:47 | Обновлено 29 августа 2025, 21:56
293
0
ИЗЕКИ: «Мой игровой номер в Шахтере – день рождения моего брата»
ФК Шахтер. Изеки Силва

Бразильский новичок «Шахтера» Изеки Силва рассказал о игровом номере, эмоциях от трансфера, мотивах перехода, своих сильных качествах и амбициях в клубе:

«Игровой номер? Это 14. Причина в том, что мой агент говорил со мной об этом: когда он играл, у него был номер 14. Это также день рождения моего младшего брата, так что, думаю, этот номер хорошо подходит. Рад, что выбрал его.

Прежде всего, благодарю Бога за осуществленную мечту. Это детская мечта – надеть футболку «Шахтера». Надеюсь выкладываться на полную в этом сезоне. Благодарю семью и агентов, которые помогли попасть в такой большой клуб.

Всё произошло очень быстро и неожиданно. Об интересе узнал от агентов, которые сообщили про «Шахтер». Согласился из-за масштаба клуба и амбициозного проекта. Конечно, играть за «Шахтер» было моей мечтой, поэтому я счастлив носить футболку этого клуба и, как уже сказал, выкладываться на полную ради команды.

Знаю Дугласа Косту, с которым играл во «Флуминенсе», а также Дентиньо и других. Следил за клубом с детства, так что очень доволен и благодарен, что теперь могу быть частью «Шахтера» и носить эту футболку.

Я разумный футболист, который много думает о игре. У меня хороший пас, умею завершать атаки, владею дриблингом и ловкий. Надеюсь уже во время дебюта показать эти качества на практике и максимально помочь «Шахтеру».

Мы с Кауаном много общались еще до моего приезда, он был одной из причин, повлиявших на мое решение, рассказывал о клубе и многое другое. Играть снова с Кауаном здесь – большая радость. Он мой друг и брат, с которым я играю с детства. Играть с ним в «Шахтере», таком большом клубе, – еще одна осуществленная мечта. Очень счастлив и надеюсь хорошо сыграть с ним и помочь клубу.

Цели в «Шахтере»? Творить историю, завоевывать титулы, играть в Лиге чемпионов, забивать, отдавать ассисты и оставить след в «Шахтере».

По теме:
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Соглашение достигнуто. Ливерпуль согласился отдать защитника в Рому
ФОТО. Шепелев представлен игроком Полесья, определен его игровой номер
Изеки Северино Силва Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы игровой номер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Футбол | 29 августа 2025, 06:25 133
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера

Георгий возьмет десятый номер, Шахтер получит €27 млн + 5 млн в качестве бонусов

Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 29 августа 2025, 14:53 264
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера

В Монако состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка

ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал игрока, который не входил в планы Марески
Футбол | 29.08.2025, 20:36
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал игрока, который не входил в планы Марески
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал игрока, который не входил в планы Марески
Очередное спасение. Карпаты в меньшинстве отыграли два мяча у Кудровки
Футбол | 29.08.2025, 20:02
Очередное спасение. Карпаты в меньшинстве отыграли два мяча у Кудровки
Очередное спасение. Карпаты в меньшинстве отыграли два мяча у Кудровки
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Футбол | 29.08.2025, 00:36
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 32
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Сборная Украины завершила выступление на ЧМ разгромной победой
Сборная Украины завершила выступление на ЧМ разгромной победой
27.08.2025, 17:51 2
Волейбол
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
29.08.2025, 06:23 99
Футбол
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
28.08.2025, 06:00 9
Бокс
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 31
Футбол
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 22
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем