ИЗЕКИ: «Мой игровой номер в Шахтере – день рождения моего брата»

Бразильский новичок «Шахтера» Изеки Силва рассказал о игровом номере, эмоциях от трансфера, мотивах перехода, своих сильных качествах и амбициях в клубе:

«Игровой номер? Это 14. Причина в том, что мой агент говорил со мной об этом: когда он играл, у него был номер 14. Это также день рождения моего младшего брата, так что, думаю, этот номер хорошо подходит. Рад, что выбрал его.

Прежде всего, благодарю Бога за осуществленную мечту. Это детская мечта – надеть футболку «Шахтера». Надеюсь выкладываться на полную в этом сезоне. Благодарю семью и агентов, которые помогли попасть в такой большой клуб.

Всё произошло очень быстро и неожиданно. Об интересе узнал от агентов, которые сообщили про «Шахтер». Согласился из-за масштаба клуба и амбициозного проекта. Конечно, играть за «Шахтер» было моей мечтой, поэтому я счастлив носить футболку этого клуба и, как уже сказал, выкладываться на полную ради команды.

Знаю Дугласа Косту, с которым играл во «Флуминенсе», а также Дентиньо и других. Следил за клубом с детства, так что очень доволен и благодарен, что теперь могу быть частью «Шахтера» и носить эту футболку.

Я разумный футболист, который много думает о игре. У меня хороший пас, умею завершать атаки, владею дриблингом и ловкий. Надеюсь уже во время дебюта показать эти качества на практике и максимально помочь «Шахтеру».

Мы с Кауаном много общались еще до моего приезда, он был одной из причин, повлиявших на мое решение, рассказывал о клубе и многое другое. Играть снова с Кауаном здесь – большая радость. Он мой друг и брат, с которым я играю с детства. Играть с ним в «Шахтере», таком большом клубе, – еще одна осуществленная мечта. Очень счастлив и надеюсь хорошо сыграть с ним и помочь клубу.

Цели в «Шахтере»? Творить историю, завоевывать титулы, играть в Лиге чемпионов, забивать, отдавать ассисты и оставить след в «Шахтере».