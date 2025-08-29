Лука МЕЙРЕЛЛИШ: «Этот игровой номер мне нравится. Мой друг играл с ним»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 22:14 | Обновлено 29 августа 2025, 22:52
Бразильский новичок будет играть за Шахтер под номером 49

ФК Шахтер. Лука Мейреллиш

Новичок «Шахтера» Лука Мейреллиш поделился первыми эмоциями после перехода в клуб и рассказал о игровом номере и своих целях:

«Игровой номер? Выбрал 49. Он мне раньше нравился. У меня был друг, который уже имел этот номер, и я сказал, что тоже возьму его – так и сделал.

Очень рад подписать контракт с таким большим клубом. Это честь для меня и моей семьи, поэтому сделаю все возможное, чтобы создать хорошую историю в «Шахтере». Мне позвонил агент и сказал, что имеет для меня очень хорошие новости. Конечно, я сильно волновался, а когда услышал об интересе «Шахтера», сразу сообщил семье. Мы все очень обрадовались и без раздумий приняли предложение.

Я нападающий, который обожает забивать голы. У меня хорошая скорость и всегда целюсь на гол, чтобы максимально помогать «Шахтеру» одерживать победы. Разговаривал с Феррейрой. Он тоже недавно приехал и сказал, что здесь замечательный клуб и город. Он счастлив и советовал ехать без колебаний.

Моя главная цель – помогать клубу завоевывать трофеи, забивать голы и выкладываться на максимум, чтобы вести «Шахтер» к вершине. – Стремлюсь делать максимум, пока нахожусь в клубе. Буду выкладываться на полную, а если смогу забивать по три мяча за игру, будет замечательно. Всегда буду помогать «Шахтеру».

Неймар? Для меня было мечтой играть с ним. Я осуществил эту мечту, мы подружились. Он прислал мне сообщение с пожеланием добиться успеха в Европе. Получить такое от кумира – большая честь. Буду играть за «Шахтер» с любовью».

Лука Мейреллиш игровой номер Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
