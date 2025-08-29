ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
Керем Актюркоглу отправился в турецкий «Фенербахче»
Португальская «Бенфика» официально объявила об уходе 26-летнего турецкого вингера Керема Актюркоглу.
По информации пресс-службы клуба, футболист продолжит карьеру в «Фенербахче» из Турции.
Сумма трансфера Керема составит 25 миллионов евро с учетом бонусов.
Перед продажей Актюркоглу «Бенфика» связалась с «Галатасараем», которому принадлежат преимущественные права на игрока.
Вингер присоединился к португальскому клубу в начале сентября 2024 года. За «орлов» Керем провел 58 матчей, забил 17 голов и сделал 13 ассистов.
На фоне информации об уходе Керема в «Фенербахче» ближайшее время в «Бенфику» перейдет украинский полузащитник Георгий Судаков.
