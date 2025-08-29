Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
Португалия
29 августа 2025, 19:41 | Обновлено 29 августа 2025, 19:59
Керем Актюркоглу отправился в турецкий «Фенербахче»

Getty Images/Global Images Ukraine. Керем Актюркоглу

Португальская «Бенфика» официально объявила об уходе 26-летнего турецкого вингера Керема Актюркоглу.

По информации пресс-службы клуба, футболист продолжит карьеру в «Фенербахче» из Турции.

Сумма трансфера Керема составит 25 миллионов евро с учетом бонусов.

Перед продажей Актюркоглу «Бенфика» связалась с «Галатасараем», которому принадлежат преимущественные права на игрока.

Вингер присоединился к португальскому клубу в начале сентября 2024 года. За «орлов» Керем провел 58 матчей, забил 17 голов и сделал 13 ассистов.

На фоне информации об уходе Керема в «Фенербахче» ближайшее время в «Бенфику» перейдет украинский полузащитник Георгий Судаков.

Бенфика, ФКСБ и Хайдук лидируют по посещаемости в еврокубках 25/26
Порту оценивал возможность переманить Судакова, предложив Шахтеру больше
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал игрока, который не входил в планы Марески
Керем Актюркоглу чемпионат Португалии по футболу Бенфика Фенербахче чемпионат Турции по футболу Георгий Судаков трансферы
Андрей Витренко Источник: ФК Бенфика
Chemp83
Ніколи не повірю що бенфіка може купити судакова це смішно він ніякий 
avk2307
Короче Бенфика работат на не стабильных рынках.
Покупают дешевле  перед окончанием контракта или при конфликте и продают дороже.
Но интерсно по игроку ; ушел из Галатасарая , а переходит к конкурентам  в два раза дороже.
Разводят опять Фенер...
Дінявчики з Київа
Принес лигу чемпионов Бенфике,отобрав ее у Фенера,зная,что перейдет в Фенербахче..Профи 
Arera
Жора играй за Бенфику так чтобы португалец Роналдо вернулся на Родину и поцеловал тебе буццы!
