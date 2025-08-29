Украинские клубы потерпели 70-е безвольное поражение в еврокубках
Итальянцы одержали 10-ю волевую победу над нашими командами
Безвольное поражение «Полесья» от «Фиорентины» (2:3) стало 70-м для украинских клубов в еврокубковых турнирах. 43 раза наши команды уступали соперникам, ведя в счете по ходу встречи, в гостях, 26 – дома и 1 – на нейтральных полях. 36 поражений украинцы потерпели в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 25 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 4 – в Лиге конференций, 3 – в Кубке Интертото и 2 – в Кубке кубков. Упускали добытое преимущество 15 наших коллективов. Чаще других «Динамо» – 22 раза, «Шахтер» – 15 и «Днепр» – 11.
В свою очередь волевые победы в матчах с украинцами праздновали команды из 25 стран, при этом чаще других итальянцы – 10, немцы – 8, испанцы – 6, англичане, португальцы и французы – по 5.
К слову, из наших клубов ранее терпел поражение, имея фору в два мяча, только «Шахтер», причем трижды.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 безвольных поражений украинских клубов от итальянцев
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
16.09.1999
|
КУ
|
Р1
|
Кривбасс
|
Парма
|
2:3 (г)
|
22.09.1999
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Динамо
|
Лацио
|
1:2 (г)
|
25.10.2000
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Шахтер
|
Лацио
|
1:5 (г)
|
13.11.2002
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Динамо
|
Ювентус
|
1:2 (д)
|
04.11.2009
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Интер
|
1:2 (д)
|
08.11.2012
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Днепр
|
Наполи
|
2:4 (г)
|
12.12.2013
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Днепр
|
Фиорентина
|
1:2 (г)
|
27.11.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Днепр
|
Интер
|
1:2 (г)
|
13.09.2016
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Наполи
|
1:2 (д)
|
28.08.2025
|
ЛК
|
КР4
|
Полесье
|
Фиорентина
|
2:3 (г)
Безвольные поражения украинских клубов при форе в два мяча
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
07.03.1984
|
КК
|
1/4
|
Шахтер
|
Порту
|
2:3 (г)
|
20.09.2000
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Шахтер
|
Арсенал
|
2:3 (г)
|
27.11.2024
|
ЛЧ
|
ОТ
|
Шахтер
|
ПСВ
|
2:3 (г)
|
28.08.2025
|
ЛК
|
КР4
|
Полесье
|
Фиорентина
|
2:3 (г)
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; ОТ - основной турнир; Р1 - первый раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
