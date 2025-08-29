Украинские клубы потерпели 70-е безвольное поражение в еврокубках

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
29 августа 2025, 16:51 | Обновлено 29 августа 2025, 17:09
Итальянцы одержали 10-ю волевую победу над нашими командами

ФК Полесье

Безвольное поражение «Полесья» от «Фиорентины» (2:3) стало 70-м для украинских клубов в еврокубковых турнирах. 43 раза наши команды уступали соперникам, ведя в счете по ходу встречи, в гостях, 26 – дома и 1 – на нейтральных полях. 36 поражений украинцы потерпели в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 25 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 4 – в Лиге конференций, 3 – в Кубке Интертото и 2 – в Кубке кубков. Упускали добытое преимущество 15 наших коллективов. Чаще других «Динамо» – 22 раза, «Шахтер» – 15 и «Днепр» – 11.

В свою очередь волевые победы в матчах с украинцами праздновали команды из 25 стран, при этом чаще других итальянцы – 10, немцы – 8, испанцы – 6, англичане, португальцы и французы – по 5.

К слову, из наших клубов ранее терпел поражение, имея фору в два мяча, только «Шахтер», причем трижды.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 безвольных поражений украинских клубов от итальянцев

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

16.09.1999

КУ

Р1

Кривбасс

Парма

2:3 (г)

22.09.1999

ЛЧ

ГТ1

Динамо

Лацио

1:2 (г)

25.10.2000

ЛЧ

ГТ1

Шахтер

Лацио

1:5 (г)

13.11.2002

ЛЧ

ГТ1

Динамо

Ювентус

1:2 (д)

04.11.2009

ЛЧ

ГТ

Динамо

Интер

1:2 (д)

08.11.2012

ЛЕ

ГТ

Днепр

Наполи

2:4 (г)

12.12.2013

ЛЕ

ГТ

Днепр

Фиорентина

1:2 (г)

27.11.2014

ЛЕ

ГТ

Днепр

Интер

1:2 (г)

13.09.2016

ЛЧ

ГТ

Динамо

Наполи

1:2 (д)

28.08.2025

ЛК

КР4

Полесье

Фиорентина

2:3 (г)

Безвольные поражения украинских клубов при форе в два мяча

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

07.03.1984

КК

1/4

Шахтер

Порту

2:3 (г)

20.09.2000

ЛЧ

ГТ1

Шахтер

Арсенал

2:3 (г)

27.11.2024

ЛЧ

ОТ

Шахтер

ПСВ

2:3 (г)

28.08.2025

ЛК

КР4

Полесье

Фиорентина

2:3 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; ОТ - основной турнир; Р1 - первый раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

