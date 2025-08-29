Украинские клубы потерпели 70-е безвольное поражение в еврокубках

Безвольное поражение «Полесья» от «Фиорентины» (2:3) стало 70-м для украинских клубов в еврокубковых турнирах. 43 раза наши команды уступали соперникам, ведя в счете по ходу встречи, в гостях, 26 – дома и 1 – на нейтральных полях. 36 поражений украинцы потерпели в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 25 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 4 – в Лиге конференций, 3 – в Кубке Интертото и 2 – в Кубке кубков. Упускали добытое преимущество 15 наших коллективов. Чаще других «Динамо» – 22 раза, «Шахтер» – 15 и «Днепр» – 11.

В свою очередь волевые победы в матчах с украинцами праздновали команды из 25 стран, при этом чаще других итальянцы – 10, немцы – 8, испанцы – 6, англичане, португальцы и французы – по 5.

К слову, из наших клубов ранее терпел поражение, имея фору в два мяча, только «Шахтер», причем трижды.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 безвольных поражений украинских клубов от итальянцев

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 16.09.1999 КУ Р1 Кривбасс Парма 2:3 (г) 22.09.1999 ЛЧ ГТ1 Динамо Лацио 1:2 (г) 25.10.2000 ЛЧ ГТ1 Шахтер Лацио 1:5 (г) 13.11.2002 ЛЧ ГТ1 Динамо Ювентус 1:2 (д) 04.11.2009 ЛЧ ГТ Динамо Интер 1:2 (д) 08.11.2012 ЛЕ ГТ Днепр Наполи 2:4 (г) 12.12.2013 ЛЕ ГТ Днепр Фиорентина 1:2 (г) 27.11.2014 ЛЕ ГТ Днепр Интер 1:2 (г) 13.09.2016 ЛЧ ГТ Динамо Наполи 1:2 (д) 28.08.2025 ЛК КР4 Полесье Фиорентина 2:3 (г)

Безвольные поражения украинских клубов при форе в два мяча

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 07.03.1984 КК 1/4 Шахтер Порту 2:3 (г) 20.09.2000 ЛЧ ГТ1 Шахтер Арсенал 2:3 (г) 27.11.2024 ЛЧ ОТ Шахтер ПСВ 2:3 (г) 28.08.2025 ЛК КР4 Полесье Фиорентина 2:3 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; ОТ - основной турнир; Р1 - первый раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.