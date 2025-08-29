Наставник Азербайджана вызвал 24 футболиста на матчи с Украиной и Исландией

Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш вызвал 24 футболиста на будущие матчи отбора чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

5 сентября подопечные Сантуша встретятся с Исландией на стадионе «Лейгардальсведлюр» в Рейкьявике, а 9 сентября на арене им. Тофика Бахрамова в Баку сыграют против Украины.

Состав Азербайджана на матче отбора ЧМ-2026:

Вратари: Шахруддин Магомедалиев (Карабах), Рза Джафаров (Нефтчи), Айдин Байрамов (Зира).

Защитники: Джалал Гусейнов (Арда Кирджали, Болгария), Антон Кривоцюк (Теджон Хана Ситизен, Корея), Эльвин Джафаргулиев, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов (все – Карабах), Рахман Дашдамиров (Сабах), Эльвин Бадалов.

Полузащитники: Озан Кекчу (Волендам, Нидерланды), Сабухи Абдуллазаде (Сумгаит), Анатолий Нуриев, Хаял Алиев (оба – Сабах), Эмин Махмудов (Нефтчи), Шахин Шахрияров (Габала), Кисмет Алиев, Джейхун Нуриев, Исмаил Ибрагимлы (все – Зира), Торал Байрамов, Нариман Ахундзаде (оба – Карабах).

Нападающие: Ренат Дадашов (Мотор Люблин, Польша), Махир Эмрели (Кайзерслаутерн, Германия), Муса Гурбанлы (Карабах)