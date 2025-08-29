Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
29 августа 2025, 13:45 | Обновлено 29 августа 2025, 13:47
Наставник Азербайджана вызвал 24 футболиста на матчи с Украиной и Исландией

Подопечные Фернанду Сантуша проведут два поединка – 5 и 9 сентября

Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш вызвал 24 футболиста на будущие матчи отбора чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

5 сентября подопечные Сантуша встретятся с Исландией на стадионе «Лейгардальсведлюр» в Рейкьявике, а 9 сентября на арене им. Тофика Бахрамова в Баку сыграют против Украины.

Состав Азербайджана на матче отбора ЧМ-2026:

Вратари: Шахруддин Магомедалиев (Карабах), Рза Джафаров (Нефтчи), Айдин Байрамов (Зира).

Защитники: Джалал Гусейнов (Арда Кирджали, Болгария), Антон Кривоцюк (Теджон Хана Ситизен, Корея), Эльвин Джафаргулиев, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов (все – Карабах), Рахман Дашдамиров (Сабах), Эльвин Бадалов.

Полузащитники: Озан Кекчу (Волендам, Нидерланды), Сабухи Абдуллазаде (Сумгаит), Анатолий Нуриев, Хаял Алиев (оба – Сабах), Эмин Махмудов (Нефтчи), Шахин Шахрияров (Габала), Кисмет Алиев, Джейхун Нуриев, Исмаил Ибрагимлы (все – Зира), Торал Байрамов, Нариман Ахундзаде (оба – Карабах).

Нападающие: Ренат Дадашов (Мотор Люблин, Польша), Махир Эмрели (Кайзерслаутерн, Германия), Муса Гурбанлы (Карабах)

сборная Азербайджана по футболу сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу Азербайджан - Украина Фернанду Сантуш заявка чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу
Николай Титюк Источник
