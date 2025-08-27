Дембеле, Мбаппе, Тюрам. Заявка сборной Франции на матч против Украины

5 сентября сборная Украины проведет матч 1-го тура отбора на ЧМ-2026, а соперником будет сборная Франции.

Наставник французской национальной команды Дидье Дешам назвал заявку из 25 игроков, которые готовятся к встречам против Украины и Исландии.

Вратари: Майк Меньян («Милан», Италия), Лукас Шевалье («ПСЖ»), Брис Самба («Ренн»).

Защитники: Люка Динь («Астон Вилла», Англия), Мало Густо («Челси», Англия), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Ибраима Конате («Ливерпуль», Англия), Жюль Кунде («Барселона», «Барселона») Англия), Вильям Салиба («Арсенал», Англия), Дайо Упамекано («Бавария», Германия), Люка Эрнандес («ПСЖ»).

Полузащитники: Ману Коне («Рома», Италия), Орельен Тчуамени («Реал», Испания), Хефрен Тюрам («Ювентус», Италия), Дезире Дуе («ПСЖ»), Адриен Рабье («Марсель»).

Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако»), Райан Шерки («Манчестер Сити», Англия), Килиан Мбаппе («Реал», Испания), Майкл Олисе («Бавария», Германия), Маркус Тюрам («Интер», Италия), Брэдли Барколя, Усман Дембеле (оба – ПСЖ).

Матч между сборными Украины и Франции состоится в польском Вроцлаве на «Тарчинском Арена Вроцлав».