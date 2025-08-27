Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дембеле, Мбаппе, Тюрам. Заявка сборной Франции на матч против Украины
Чемпионат Украины
27 августа 2025, 16:37 | Обновлено 27 августа 2025, 16:40
144
1

Дембеле, Мбаппе, Тюрам. Заявка сборной Франции на матч против Украины

Дешам объявил заявку на матч отбора ЧМ-2026

27 августа 2025, 16:37 | Обновлено 27 августа 2025, 16:40
144
1
Дембеле, Мбаппе, Тюрам. Заявка сборной Франции на матч против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября сборная Украины проведет матч 1-го тура отбора на ЧМ-2026, а соперником будет сборная Франции.

Наставник французской национальной команды Дидье Дешам назвал заявку из 25 игроков, которые готовятся к встречам против Украины и Исландии.

Вратари: Майк Меньян («Милан», Италия), Лукас Шевалье («ПСЖ»), Брис Самба («Ренн»).

Защитники: Люка Динь («Астон Вилла», Англия), Мало Густо («Челси», Англия), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Ибраима Конате («Ливерпуль», Англия), Жюль Кунде («Барселона», «Барселона») Англия), Вильям Салиба («Арсенал», Англия), Дайо Упамекано («Бавария», Германия), Люка Эрнандес («ПСЖ»).

Полузащитники: Ману Коне («Рома», Италия), Орельен Тчуамени («Реал», Испания), Хефрен Тюрам («Ювентус», Италия), Дезире Дуе («ПСЖ»), Адриен Рабье («Марсель»).

Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако»), Райан Шерки («Манчестер Сити», Англия), Килиан Мбаппе («Реал», Испания), Майкл Олисе («Бавария», Германия), Маркус Тюрам («Интер», Италия), Брэдли Барколя, Усман Дембеле (оба – ПСЖ).

Матч между сборными Украины и Франции состоится в польском Вроцлаве на «Тарчинском Арена Вроцлав».

По теме:
Украинский форвард: «Возможно, это будут и громкие слова, но...»
Коуч Шахтера назвал футболистов, которых Ребров должен вызвать в сборную
Бывший форвард Шахтера проанализировал готовность сборной к отбору ЧМ
сборная Франции по футболу Франция - Украина ЧМ-2022 по футболу сборная Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Бокс | 27 августа 2025, 00:02 1
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь

Эдди Хирн – о Джее Опетае

Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Бокс | 27 августа 2025, 05:52 0
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»

Легендарный боксер – о бое Дэвис – Пол

Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Волейбол | 26.08.2025, 17:12
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Предложение на столе. Шахтер может продать вингера за 40 млн
Футбол | 27.08.2025, 14:46
Предложение на столе. Шахтер может продать вингера за 40 млн
Предложение на столе. Шахтер может продать вингера за 40 млн
«Оптимизм». Каталонский журналист поделился новостями о Ванате и Жироне
Футбол | 27.08.2025, 15:36
«Оптимизм». Каталонский журналист поделился новостями о Ванате и Жироне
«Оптимизм». Каталонский журналист поделился новостями о Ванате и Жироне
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
Думаю 5-0 Франція
Ответить
0
Перший Серед Рівних
гайки...
Ответить
0
Популярные новости
Известный боксер победил впервые за 26 лет и бросил вызов Усику
Известный боксер победил впервые за 26 лет и бросил вызов Усику
26.08.2025, 00:45 2
Бокс
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 83
Футбол
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 2
Бокс
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
25.08.2025, 18:45 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
26.08.2025, 12:35 64
Футбол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем