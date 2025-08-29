Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома нашла два варианта замены Довбика
Италия
29 августа 2025, 12:28 | Обновлено 29 августа 2025, 12:32
562
0

Рома нашла два варианта замены Довбика

Внимание итальянского клуба привлекают Брайан Бробби и Жорж Микаутадзе

29 августа 2025, 12:28 | Обновлено 29 августа 2025, 12:32
562
0
Рома нашла два варианта замены Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская «Рома» нашла двух кандидатов на замену украинского нападающего Артема Довбика. Об этом сообщает Виллиам Ласаландра.

По информации источника, на место 28-летнего нападающего итальянский клуб рассматривает нидерландского нападающего «Аякса» Брайана Бробби и грузинского форварда «Лиона» Жоржа Микаутадзе.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» выставила Довбика на трансфер.

По теме:
Нидерланды будут представлены 6-ю клубами в основном раунде еврокубков
Не верят в украинца. Жирона приняла решение выйти на трансферный рынок
Украинский тренер: «Этот игрок Шахтера может пойти по пути Виллиана»
Артем Довбик Брайан Бробби Жорж Микаутадзе трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 Лион Рома Рим Аякс
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Футбол | 29 августа 2025, 07:11 3
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»

Экс-футболист потерял своего друга Сергея Третьяка

Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Футбол | 29 августа 2025, 06:25 121
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера

Георгий возьмет десятый номер, Шахтер получит €27 млн + 5 млн в качестве бонусов

Еврокубковая деградация
Футбол | 29.08.2025, 11:40
Еврокубковая деградация
Еврокубковая деградация
Встреча уже назначена. Ливерпуль сделает последнее предложение по Исаку
Футбол | 29.08.2025, 11:31
Встреча уже назначена. Ливерпуль сделает последнее предложение по Исаку
Встреча уже назначена. Ливерпуль сделает последнее предложение по Исаку
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Футбол | 29.08.2025, 06:23
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 32
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 31
Футбол
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 30
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
28.08.2025, 06:56
Бокс
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
28.08.2025, 06:00 5
Бокс
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
28.08.2025, 00:02 1
Бокс
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем