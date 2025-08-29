Рома нашла два варианта замены Довбика

Римская «Рома» нашла двух кандидатов на замену украинского нападающего Артема Довбика. Об этом сообщает Виллиам Ласаландра.

По информации источника, на место 28-летнего нападающего итальянский клуб рассматривает нидерландского нападающего «Аякса» Брайана Бробби и грузинского форварда «Лиона» Жоржа Микаутадзе.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» выставила Довбика на трансфер.