Рома нашла два варианта замены Довбика
Внимание итальянского клуба привлекают Брайан Бробби и Жорж Микаутадзе
Римская «Рома» нашла двух кандидатов на замену украинского нападающего Артема Довбика. Об этом сообщает Виллиам Ласаландра.
По информации источника, на место 28-летнего нападающего итальянский клуб рассматривает нидерландского нападающего «Аякса» Брайана Бробби и грузинского форварда «Лиона» Жоржа Микаутадзе.
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Рома» выставила Довбика на трансфер.
