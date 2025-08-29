Рома выставила Довбика на трансфер, но появилась неожиданная проблема

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик не нужен главному тренеру Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщил известный итальянский журналист Альфредо Педулла.

Наставник «волков» сообщил футболисту, что не заинтересован в его услугах и попросил руководство клуба выставить игрока на трансфер. «Рома» считает, что не может позволить платить внушительную зарплату форварду, который не будет получать много игрового времени в новом сезоне.

Римская команда готова продать или отдать Довбика в аренду, но с этим появились неожиданные проблемы. Одни из главных претендентов на украинца – «Вильярреал» и «Ньюкасл» – прекратили борьбу за футболиста из-за финансовых условий.

Последним кандидатом на подписания Артема оставался «Милан», который предложил обменять своего форварда Сантьяго Хименеса на игрока сборной Украины. В Риме согласились на такую сделку, но мексиканский футболист наотрез отказался идти в «Рому».

Педулла сообщил, что «волки» попытаются в экстренном порядке найти новую команду для Довбика, чтобы продать (или отдать его в аренду) в ближайшее время.