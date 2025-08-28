Испании не будет. Остался один клуб, который готов подписать Довбика

Будущее форварда сборной Украины Артема Довбика в составе итальянской «Ромы» остается под вопросом. Главный тренер римского клуба Джан Пьеро Гасперини не заинтересован в услугах 28-летнего футболиста и согласился отпустить игрока.

По информации итальянской прессы, борьбу за подписание украинца вели три команды – испанский «Вильярреал», английский «Ньюкасл» и представитель Серии А «Милан».

По итогам длительных переговоров, клубы из Испании и Англии прекратили контакты и отказались от варианта с переходом форварда. «Ньюкасл» предлагал условия аренды, которые не понравились «Роме», а «Вильярреал» не сумел договориться с «волками» о формуле будущего перехода (трансфер, аренда, аренда с выкупом).

В итоге единственным клубом, который попытается подписать Довбика до завершения трансферного окна, остался «Милан». «Россонери» предложили на один сезон обменяться своими форвардами – украинец отправится в Милан, а вместо него «Рома» получит мексиканца Сантьяго Хименеса.

Рассматривается и полноценный трансфер, но этот вариант на данный момент считается маловероятным. Стороны продолжают вести переговоры, чтобы оформить переход Довбика в ближайшее время.