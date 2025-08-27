Довбик обратился к Роме из-за потенциального возвращения в Испанию

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может вернуться в чемпионат Испании, где играл за «Жирону» в сезоне 2023/24.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован испанский «Вильярреал», который готов оформить полноценный трансфер или взять игрока в аренду на один сезон.

Римский клуб сообщил, что отпустит Довбика при одном условии – если сможет найти замену для украинского форварда. Накануне «волки» провели успешные переговоры с лондонским «Челси» о переходе 19-летнего Тайрика Джорджа, который может сыграть в центре нападения и на флангах атаки.

По информации источника, Артем обратился к «Роме» и провел разговор с руководством клуба, в ходе которого сообщил, что готов вернуться и сыграть в испанской Ла Лиге. На данный момент стороны рассматривают арендное соглашение на сезон 2025/26, по условиям которого всю зарплату Довбика возьмет на себя «желтая субмарина».

Теперь все зависит от перехода Джорджа из «Челси» в Рим – если итальянский клуб сумеет быстро оформить переход талантливого англичанина, то согласится отпустить Довбика в испанский чемпионат.