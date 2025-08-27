Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Довбик обратился к Роме из-за потенциального возвращения в Испанию
Италия
27 августа 2025, 12:44 | Обновлено 27 августа 2025, 12:49
Довбик обратился к Роме из-за потенциального возвращения в Испанию

Форвард сборной Украины согласен провести один год в аренде за «Вильярреал»

Довбик обратился к Роме из-за потенциального возвращения в Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может вернуться в чемпионат Испании, где играл за «Жирону» в сезоне 2023/24.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован испанский «Вильярреал», который готов оформить полноценный трансфер или взять игрока в аренду на один сезон.

Римский клуб сообщил, что отпустит Довбика при одном условии – если сможет найти замену для украинского форварда. Накануне «волки» провели успешные переговоры с лондонским «Челси» о переходе 19-летнего Тайрика Джорджа, который может сыграть в центре нападения и на флангах атаки.

По информации источника, Артем обратился к «Роме» и провел разговор с руководством клуба, в ходе которого сообщил, что готов вернуться и сыграть в испанской Ла Лиге. На данный момент стороны рассматривают арендное соглашение на сезон 2025/26, по условиям которого всю зарплату Довбика возьмет на себя «желтая субмарина».

Теперь все зависит от перехода Джорджа из «Челси» в Рим – если итальянский клуб сумеет быстро оформить переход талантливого англичанина, то согласится отпустить Довбика в испанский чемпионат.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал защитника в аренду Боруссии Дортмунд
Боснийский клуб подписал сына экс-тренера Шахтера
Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Николай Титюк Источник
