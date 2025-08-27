Замена Довбику. Рома провела успешные переговоры с нападающим Челси

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Англии U-19 Тайрик Джордж продолжит карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах 19-летнего футболиста заинтересована римская «Рома», которая провела успешные переговоры с окружением англичанина. Джордж присоединится к «волкам» на условиях полноценного трансфера, а «Челси» получит процент от будущей продажи Джорджа.

Трансфер Тайрика может существенно повлиять на будущее украинского форварда Артема Довбика. Главный тренер итальянской команды не рассчитывает на футболиста, но не хотел его отпускать из-за отсутствия замены.

Джордж может сыграть как на флангах атаки, так и занять место центрфорварда в составе римского клуба. В лондонском клубе нападающий неоднократно выходил на острие атаки.

В прошлом сезоне нападающий провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Челси» истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 10 млн евро.