Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Замена Довбику. Рома провела успешные переговоры с нападающим Челси
Италия
27 августа 2025, 10:25 |
Замена Довбику. Рома провела успешные переговоры с нападающим Челси

Тайрик Джордж может сыграть как на флангах, так и на месте центрального форварда

Замена Довбику. Рома провела успешные переговоры с нападающим Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайрик Джордж

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Англии U-19 Тайрик Джордж продолжит карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах 19-летнего футболиста заинтересована римская «Рома», которая провела успешные переговоры с окружением англичанина. Джордж присоединится к «волкам» на условиях полноценного трансфера, а «Челси» получит процент от будущей продажи Джорджа.

Трансфер Тайрика может существенно повлиять на будущее украинского форварда Артема Довбика. Главный тренер итальянской команды не рассчитывает на футболиста, но не хотел его отпускать из-за отсутствия замены.

Джордж может сыграть как на флангах атаки, так и занять место центрфорварда в составе римского клуба. В лондонском клубе нападающий неоднократно выходил на острие атаки.

В прошлом сезоне нападающий провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Челси» истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 10 млн евро.

Рома Рим Челси Тайрик Джордж Артем Довбик Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
Комментарии 0
