Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
В третьем раунде Открытого чемпионата США Марта поборется против Диан Парри
В ночь на 29 августа на Открытом чемпионате США 2025 завершились все матчи второго раунда в женском одиночном разряде и были определены пары 1/16 финала.
Выступления на хардовом мейджоре в Нью-Йорке продолжает одна украинка – Марта Костюк. Марта уже переиграла Кэти Бултер и Зейнеп Сонмез, а далее поборется против Диан Парри.
Три украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева покинули слэм в первом же круге.
Лидеры рейтинга и главные фаворитки мейджора Арина Соболенко, Ига Свентек и Кок Гауфф выиграли по два матча и идут дальше.
Матчи 1/16 финала US Open состоятся с вечера 29 августа по утро 31 числа.
US Open 2025. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Лейла Фернандес [31]
Элизе Мертенс [19] – Кристина Букша
Елена Рыбакина [9] – Эмма Радукану
Маркета Вондроушова – Жасмин Паолини [7]
Джессика Пегула [4] – Виктория Азаренко
Присцилла Хон [Q] – Энн Ли
Эмма Наварро [10] – Барбора Крейчикова
Тейлор Таунсенд – Мирра Андреева [5]
Нижняя часть сетки
Диан Парри – Марта Костюк [27]
Линда Носкова [21] – Каролина Мухова [11]
Дарья Касаткина [15] – Наоми Осака [23]
Магдалена Френх [28] – Коко Гауфф [3]
Аманда Анисимова [8] – Жаклин Кристиан
Беатрис Хаддад Майя [18] – Мария Саккари
Екатерина Александрова [13] – Лаура Зигемунд
Анна Калинская [29] – Ига Свентек [2]
