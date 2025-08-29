Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин

В третьем раунде Открытого чемпионата США Марта поборется против Диан Парри

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 29 августа на Открытом чемпионате США 2025 завершились все матчи второго раунда в женском одиночном разряде и были определены пары 1/16 финала.

Выступления на хардовом мейджоре в Нью-Йорке продолжает одна украинка – Марта Костюк. Марта уже переиграла Кэти Бултер и Зейнеп Сонмез, а далее поборется против Диан Парри.

Три украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева покинули слэм в первом же круге.

Лидеры рейтинга и главные фаворитки мейджора Арина Соболенко, Ига Свентек и Кок Гауфф выиграли по два матча и идут дальше.

Матчи 1/16 финала US Open состоятся с вечера 29 августа по утро 31 числа.

US Open 2025. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Лейла Фернандес [31]
Элизе Мертенс [19] – Кристина Букша

Елена Рыбакина [9] – Эмма Радукану
Маркета Вондроушова – Жасмин Паолини [7]

Джессика Пегула [4] – Виктория Азаренко
Присцилла Хон [Q] – Энн Ли

Эмма Наварро [10] – Барбора Крейчикова
Тейлор Таунсенд – Мирра Андреева [5]

Нижняя часть сетки

Диан Парри – Марта Костюк [27]
Линда Носкова [21] – Каролина Мухова [11]

Дарья Касаткина [15] – Наоми Осака [23]
Магдалена Френх [28] – Коко Гауфф [3]

Аманда Анисимова [8] – Жаклин Кристиан
Беатрис Хаддад Майя [18] – Мария Саккари

Екатерина Александрова [13] – Лаура Зигемунд
Анна Калинская [29] – Ига Свентек [2]

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 2
Катя
Марта дуже нестабільна, АЛЕ якщо збереться можна спокійно проходити аж до Коко,  а то і до Іги.
geomit
нормик сетка
